غزة لا تنام.. مقطع فيديو قصير يرصد كيف يعيش الفلسطينيون بالليل

وثق مقطع فيديو قصير كيف يعيش الفلسطينيون طوال الليل بعد التصعيدات الأخيرة الغاشمة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين في غزة من مختلف الأعمار وفي كل الاماكن حتى المستشفيات والمدارس ودور العبادة.

ظهر في مقطع الفيديو المنتشر ولم تتعد مدته الدقيقة بعنوان: “غزة لا تنام”: شاب فلسطيني يجلس وسط الظلام في الليل بينما يصور نفسه بهاتفه وأصواتًا المتفجرات العالية تعلو رأسه، معلٌقًا: “هذه ليست صواريخ وإنما براميل، حسبي الله”.

غزة اليوم

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 10165 ونحو 27 ألف جريح منذ اندلاع المواجهات يوم 7 أكتوبر حتى اليوم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فجر اليوم الثلاثاء، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية واصلت غاراتها وقصفها العنيف واستهدفت المنازل والعديد من المباني في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت بأن الغارات أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

وذكرت الوكالة الرسمية أن 5 أشخاص على الأقل بينهم سيدة، استشهدوا وأصيب آخرون في استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة الحمايدة في مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت نقلا عن مصادر طبية بأن مواطنا استشهد وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا شمالي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عمليات القصف بالطائرات والمدفعية، تركزت في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى، وفي مخيم الشاطئ، والمغازي، وحي الزيتون، وبيت حانون، ومناطق في شمال بيت لاهيا، وغيرها من مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين.