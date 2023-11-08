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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك 

صدى البلد

ارتفع المؤشر الذي  يقيس أداء الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3% عالميا.

واستطاع المؤشر العودة إلى التداول فوق المستوى 105.

وأثر  ذلك بالسلب على أسعار السلع، وعلى رأسها الذهب في ظل العلاقة العكسية مع الدولار.

جاء ذلك بعد تصريحات عضو البنك الفيدرالي نيل كشكاري يوم أمس الذي أشار إلى أنه غير مقتنع أن ارتفاع أسعار الفائدة قد وصل إلى نهايته.

ورغم ذلك سعر الدولار اليوم الاربعاء 8-11-2023، في البنوك العاملة في مصر واصل استقراره للشهر الثامن على التوالي .

سعر الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري  سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

 

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وسجلت أعلى قيمة لصرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء  في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى قيمه له مقابل الجنيه نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنوك (الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC،بلوم، المصرف المتحد ،الإمارات دبي الوطني ،المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB،كريدي أجريكول، قناة السويس  ) نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

 

وصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار اليوم 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم مسجلا 30.95جنيه للشراء

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