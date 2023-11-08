لو عايز تغير بيانات جواز سفرك تعرف على الخطوات

يبحث الكثير لمعرفة خطوات تجديد جواز السفر وتغيير بياناته سواء تتعلق بحالة الاجتماعية أو إضافة مهنة جديدة،

وفيما يلي خطوات تجديد جواز السفر :

• طلب جوازات مجانى متوفر بمصلحة الجوازات

• صورة الجواز القديم

• بطاقة الرقم القومى المدون بها العنوان الجديد أو المهنة الجديدة أو الحالة الاجتماعية للإناث

• شهادة التجنيد للإطلاع

• لا يكلف المواطن الذى لدية جواز سابق مثبت به "غير مطلوب للتجنيد" بتقديم الموقف من التجنيد ويؤخذ من الجواز السابق

• أصل المؤهل إذا كان الجواز منتهيًا أو التغير من طالب لحاصل على كذا..

• 3 صور شخصية (خلفية بيضاء)

• سداد رسوم 135 جنيهًا خلاف الدمغة

ولخطوات تغيير المهنة في جواز السفر:

يواجه عدد كبير من الراغبين في السفر مشكلة تغيير المهنة في جواز السفر، خاصة من يكون لديه عقد عمل للسفر على مهنة غير المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وينبغي على الشخص الذي يرغب في تغيير المهنة في جواز السفر تغييرها أولًا في بطاقة الرقم القومي، لأن مصلحة الجوازات والهجرة تلتزم بتسجيل المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الشخص الذي يريد إثبات مهنة في جواز السفر بناء على عقد العمل يجب عليه توثيق عقد العمل من الجهات الحكومية المختصة، وبعدها يتوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية لتغيير المهنة في خانة ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، وبناء عليه سيتم تغيير المهنة بشكل تلقائي في مصلحة الجوازات، وإثبات المهنة المكتوبة في البطاقة بجواز السفر.

الأوراق المطلوبة لتغيير البيانات في جواز السفر كالتالي:

– صورة جواز السفر القديم.

– استمارة جواز سفر مجاني من مصلحة الجوازات والهجرة.

– تقديم ما يثبت رسميًا الموقف من الخدمة العسكرية

– بطاقة الرقم القومى بالعنوان الجديد أو بالمهنة الجديدة أو بالحالة الأجتماعية (خاص للإناث).

– اذا كان جواز السفر منتهي فعليه تقديم أصل المؤهل أو في حالة التغيير من طالب الي مهنة او لحاصل على مؤهل – صور شخصية ذو خلفية بيضاء وواضحة.

- تقديم جواز السفر القديم بعد انتهاء مدته، وهي 7 سنوات حتى تتمكن من استخراج جواز جديد.

- تحرير محضر في مصلحة الجوازات في حالة تلف جواز السفر القديم حتى تتمكن من استخراج جواز جديد

خطوات تجديد جواز سفر لأول مرة:

أوراق تجديد جواز سفر

1- صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

2- تقدم 4 صور شخصية 4×6 حديثة خلفيتها بيضاء.

3- مستند رسمى يحدد موقف المتقدم من التجنيد للذكور فقط.

4- صورة من المؤهل الدراسي في حالة اذا كان غير مثبت في البطاقة الشخصية.

خطوات الحصول على جواز سفر ممكين

1- التقدم إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامة المتقدم.

2- سحب نموذج 29 جوازات وكتابة البيانات بخط يد مقدم الطلب.

3- تقديم الأوراق المطلوبة إلى الموظف المختص لتقدير الرسوم، ولمطابقة المستندات والصور الخاصة بالمتقدم.

4- استلام الإيصال، وبعد ساعات استلام الجواز.

تجديد جواز السفر أون لاين 2023

دشنت وزارة الدخلية موقعا إلكترونيا لاستخراج جواز السفر بالخطوات التالية:

1- الدخول إلى هنـــــا موقع الإدارة العامة للجوازات التابع لوزارة الداخلية.

2- إنشاء حساب بكلمة سر مختلفة.

3- تسجيل البيانات المطلوبة لـ استخراج جواز سفر أون لاين.

4- ادخال الرقم القومي وصورة من البطاقة الشخصية.

5- ادخال صور شخصية للمتقدم 4×6 حديثة بخلفية بيضاء.

6- تقديم الشهادة العسكرية لإثبات الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

7- تقديم شهادة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثباتها في بطاقة الرقم القومي.

8- تقديم مستند وثيقة الزواج وصورة منها للإناث حال عدم إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

9- دفع الرسوم المطلوبة إكترونيا، ثم معرفة ميعاد استلام جواز السفر الجديد.

رسوم استخراج جواز سفر لأول مرة

تقدر رسوم استخراج جواز السفر سنة 2023 بـ 500 جنيه، أما في حالة إذا كان المتقدم لا يحمل مؤهلا دراسيا يتم دفع مبلغ 400 جنيه بضمان اجتماعي.

استخراج جواز سفر المصريين في الخارج

وضعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج ضوابط وإجراءات عند اتخاذ المواطن قرار السفر والعودة لمصر من الخارج ليستغرق اصدار الجواز الجديد 60 يوما، ويجب إعلام المتقدم بطلب لتجديد الجواز، حتى لا يفاجأ المواطن أثناء الدخول إلى مصر أن جوازه القديم ملغي مما يؤدي إلى صعوبة دخوله البلاد.

تجديد جواز السفر للمصريين في الخارج

السفارة المصرية وضعت مجموعة من الضوابط لإصدار جوازات السفر المميكنة للمصريين أبناء الجالية المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية ووقت استغراقها شهران تقريبًا، ويتم استخراج الجواز عبر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في القاهرة عن طريق السفارة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للزوجة 2023

1- بطاقة الرقم القومي، مثبت بها الحالة الاجتماعية.

2- تقديم 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

3- المؤهل الدراسي ومثبت بالرقم القومي.

4- تقديم مستند إثبات الحالة الاجتماعية، ووثيقة الزواج.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر للمطلقة 2023

1- بطاقة الرقم القومي، مثبت بها الحالة الاجتماعية.

2- تقديم 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

3- المؤهل الدراسي ومثبت بالرقم القومي.

4- تقديم مستند إثبات الطلاق.

الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأرملة 2023

5- بطاقة الرقم القومي، مثبت بها الحالة الاجتماعية.

6- تقديم 3 شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

7- المؤهل الدراسي ومثبت بالرقم القومي.

8- أن يكون مكتوبًا في البطاقة أرملة.