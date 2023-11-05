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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج بالمحافظات

الحج
الحج

تعلن وزارة الداخلية البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

على النحو التالى:

 السبت الموافق 11/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح).

الأحد الموافق 12/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).

الإثنين الموافق 13/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف - جنوب سيناء – أسوان).

الثلاثاء الموافق 14/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم).

 الأربعاء الموافق 15/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر).

 الخميس الموافق 16/11/2023 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).        

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