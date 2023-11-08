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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر للعمل.. تعرف على خطوات التأشيرة المؤقتة

صدى البلد

يبحث الكثير عن تفاصيل كيفية استخراج تأشيرة زيارة العمل المؤقت، والتي تمكن من استقدام عامل للدول الأخرى وتكون مدتها ثلاثة أشهر دون الحاجة لاستخراج إقامة ورخصة عمل، ويُسمح لحاملها بالعمل في السعودية لمدة 90 يوما بدخول متعدد.

 

ما هي تأشيرة العمل المؤقتة؟

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خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت تمكن المنشآت العاملة في المملكة العربية السُّعُودية، من استقدام عامل دون الحاجة إلى استخراج إقامة ورخصة عمل، وتسمح هذه الخدمة لحاملها إلى العمل داخل الأراضي السُّعُودية لمدة 3 أشهر من دخول المملكة على أن تكون قابلة للتمديد لفترة مماثلة.

 ويتم التقديم على الخدمة من خلال منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، علي أن يتم التسجيل إلكترونيا للخدمة دون الذَّهاب لمقرات عمل الوزارة، فمنصة “قوى” هي المنصة المنوط لها جميع خِدْمَات المنشآت والعمالة والعقود خلال الوقت الراهن.

 

شروط الحصول على خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت عبر منصة “قوى”:

هناك مجموعة من الشروط حددتها وزارة الموارد البشرية يلزم توافرها للحصول علي خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت عبر منصة “قوى”، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

- تشترط الوزارة أن تكون حالة المنشأة قائمة خلال التسجيل بالخدمة.

- يشترط أن يكون السجل التجاري ساري الصَّلاحِيَة حلال التقديم للخدمة، مع استثناء من هذا الشرط لجميع الأنشطة التي لا تشترط توافر سجل تجاري.

- ألا يكون هناك ملاحظات قائمة من جانب نظام حماية الأجور على المنشأة.

- يجب أن يكون نطاق كيان المنشأة الأخضر المتوسط أو أن يعلو عن ذلك.

- تشترط الوزارة ألا يكون لدى إحدى منشآت الرَّقَم الموحد رخص عمل غير سارية الصَّلاحِيَة.

- توافر رصيد كافٍ للعملية في حساب الرَّقَم الوطني الموحد الذي يخص المنشأة في منصة “أبشر”.

خطوات التقديم

يمكن التقديم علي خِدْمَات التأشيرات الخاصة بزيارة العمل المؤقت لجميع المستفيدين في المملكة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يجب أن يتم تسجيل الدخول لمنصة قِوَى.

- ثم اختيار الدخول إلى (حساب المنشأة).

- تحديد الاختيار على خدمة تأشيرة العمل المؤقت من الخِدْمَات الإلكترونية.

- اختيار الضغط على تبويب خدمة تقديم طلب تأشيرة العمل المؤقت.

- ملء البيانات المطلوبة بالطلب وفق ما هو مطلوب من المنصة.

- التأكد من صحة البيانات المدرجة في الخانات المحدد لها ذلك.

- ثم الضغط على تبويب تقديم طلب إصدار تأشيرة العمل المؤقت.

 

 

2- ثم قم بتسجيل الدخول على «حساب المنشأة».

 

3- قم باختيار خدمة تأشيرة العمل المؤقت من الخدمات الإلكترونية.

 

4- ثم قم باختيار خدمة تقديم طلب تأشيرة العمل المؤقتة.

 

5- قم بتعبئة بيانات الطلب.

 

6- قدم على طلب إصدار تأشيرة العمل المؤقتة.

 

هناك عدة شروط يجب توافرها في المتقدم للحصول على تأشيرة زيارة العمل المؤقتة:

1- لا بد من أن تكون حالة المنشأة قائمة.

2- لا بد من أن يكون السجل التجاري ساريا، ويستثنى من هذا الشرط الأنشطة التي لا تستوجب وجود سجل تجاري.

3- يجب ألا يكون هناك ملاحظات قائمة من نظام حماية الأجور على المنشأة.

4- نطاق كيان المنشأة الأخضر المتوسط أو أعلى.

5- لا بد من عدم وجود رخص عمل غير سارية لدى إحدى منشآت الرقم الموحد.

6- لا بد من توافر رصيد كافٍ للعملية في حساب الرقم الوطني الموحد الخاص بالمنشأة في أبشر.

تتيح السعودية للمصريين إمكانية الحصول على التأشيرة الإلكترونية ومدتها عام، ويمكن إصدارها إلكترونيًا، وقراءة البيانات عبر رمز الاستجابة السريع الـQR، وهي تسمح لحاملها الدخول إلى المملكة لأداء مناسك العمرة بعد الحصول على تصريح، وزيارة المسجد النبوي، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

 

وحتى تتمكن من الحصول على تأشيرة السعودية لمدة سنة للمصريين، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- زيارة الموقع الرسمي للتأشيرات الإلكترونية التابع لوزارة الخارجية السعودية، ويمكن الدخول بشكل مباشر.

- تسجيل الدخول إلى الموقع أو إنشاء حساب.

- اختيار خدمات الزوار، والضغط على خدمة استخراج تأشيرة.

- استيفاء البيانات الشخصية المطلوبة من واقع البيانات المذكورة بجواز السفر

- إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة، وتحديد كيفية دفع قيمة الرسوم الخاصة بالتأشيرة.

وبمجرد الموافقة ستصلك التأشيرة عبر البريد الإلكتروني.

متطلبات الحصول على التأشيرة للسعودية

حتى تتمكن من الحصول على التأشيرة، لا بد من توافر بعض الشروط الأساسية التي منها:

ألا يقل عمر المتقدم للتأشيرة عن 18 عاما، إذا كان المتقدم أقل من هذا، يجب أن يكون مصحوبا بأحد الوالدين.

جواز السفر سارٍ مدة لا تقل عن 6 أشهر.

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