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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شروط خاصة للمعتمرين قبل السفر .. تعرف عليها

صدى البلد

يبحث الراغبون في أداء مناسك العمرة، عن الشروط الخاصة بالسفر إلى السعودية، خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتحاليل الطبية وغيرها، وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم اجراء الكشف الطبى على الراغبين في السفر للحج، طبقا للنموذج الذى تم التوافق عليه والتحاليل اللازمة للكشف .

التحاليل المطلوبة للمعتمرين قبل السفر:

 

1- صورة دم كاملة

 

2- تحليل وظائف كبد

 

3-تحليل وظائف كلى

 

4 - أشعة عادى على الصدر

 

وكشفت وزارة الصحة والسكان في وقت سابق، عن بدء تلقي طلبات حجاج القرعة،  حيث أوضحت أن هناك مجموعة من الأمراض حددتها الوزارة، لن يصرح للمصابين بها بالسفر لاداء مناسك الحج هذا العام  .

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كيفية الحصول علي تأشيرة عمرة الترانزيت الشروط والاسعار

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بسهولة.. تعرف على خطوات تسجيل العمرة

وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت قائمة الأمراض كلا من :-

 

1- مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكلوى

 

2- مرضى تليف الرئة

 

3- حالات السمنة المفرطة المرضية

 

4- الحالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدى والأورام

 

5- حالات السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة

 

6 - الحالات المصابة بأمراض نفسية طبقا للتقارير الفنية

 

لا بد من وجود (8) مستندات مع المعتمر قبل السفر وتتمثل في:

- أصل جواز السفر، وتأشيرة العمرة، حيث أصبحت إلكترونية مسجل عليها (qr)، وتذكرة الطيران.

- شهادة تطعيم لقاح ضد فيروس كورونا الأصل مسجل بها (qr).- الباركود التنظيمي من بوابة وزارة السياحة يتم الحصول عليه من قبل شركة السياحة.

- شهادة خلو من الأمراض المزمنة ويتم حصول المعتمر عليها من قبل مكاتب الصحة التابع لها أو المستشفيات الحكومية.

- استمارة التسجيل على موقع (قدوم) السعودي، وأخيراً تحليل (pcr) تكون نتيجته سلبية قبل الرحلة ب (48) ساعة حد أقصى.

يجب على المعتمرين عند الوصول للأراضي المقدسة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة العربية السعودية، والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية سواء ارتداء الكمامة أو التباعد أو الإلتزام بالنظام المتبع داخل الحرمين الشريفين.

كيفية التسجيل في منصة نسك:

1- تسجيل الدخول على موقع «نسك».

2- اضغط على العمرة والزيارة.

3- اضغط على التقديم على التأشيرة.

4- على المعتمر تسجيل كافة البيانات الشخصية وتحديد جنسيته.

5- يختار المعتمر باقة العمرة التي يرغب بها.

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية أداء العمرة الترانزيت من خلال  تأشيرة المرور "الترانزيت" واسعارها و أهم شروطها، وطرق التنظيم داخل المطارات المصرية، من خلال وضع عدد من أجهزة قارئ إلكتروني للباركود بميناء القاهرة الجوي وذلك لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد الشركات المخالفة.

ومن مميزات تأشيرة العمرة الإلكترونية أن تأشيرة العمرة الإلكترونية تتيح إمكانية اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وتعمل تأشيرة العمرة الإلكترونية على تسهيل قدوم المزيد من الزوار من كافة بقاع الأرض لأداء العمرة وزيارة مكة والمدينة المشرفة.

 

رابط الاستعلام عن تأشيرة العمرة إلكترونية والحجز

يمكن استخراج والاستعلام عن تأشيرة العمرة الإلكترونية عبر منصة «نسك»: https://www.nusuk.sa/ar على أن يكون موعد قدوم المعتمرين ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ، حيث تهدف تأشيرة العمرة الإلكترونية الجديدة من خلال منصة «نسك» لتسهيل إجراءات قدوم المسلمين.

 

8 خطوات لاستخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية

ويمكن استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023، وبالتحديد استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية مصر من خلال الخطوات التالية:

 

  1. ادخل منصة «نسك» 

 

2- الضغط على «التقديم على التأشيرة»

 

3- قم باختيار جنسيتك أو البحث عنها.

 

4- ثم تحدد ما (إذا كنت مقيمًا دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن)، أو ما (إذا كنت مقيمًا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي أم لا) من خلال الإجابة بـ«نعم» أو «لا»:

 

- في حالة الإجابة بـ«نعم» على أحد الخياران السابقين، أو كلاهما سيظهر لك خياران: «التقديم على التأشيرة الإلكترونية»، «والحصول على التأشيرة من خلال الباقة»، استمر في الخطوات حتى ظهور تسجيل بياناتك كاملة.

 

- في حالة الإجابة بـ«لا» على كلا الخيارين السابقين، سيظهر لك خيار واحد «الحصول على التأشيرة من خلال باقة».

 

5- ستجد هذه الرسالة: «يحق لك استخراج تأشيرة عمرة وبسهولة من خلال التقديم على أحد مزودي الخدمات المعتمدين أو من خلال زيارة إحدى وكالات السفر المعتمدة المحلية لديك لحجز حملة العمرة».

 

خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023

 

ونتابع خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية عبر موقع «نسك» كما يلي:

 

6- الضغط على «عرض مزودي الباقات» للاختيار ما بين خدمات :

 

الأفراد التي تقدم خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة.

والأعمال وتقدم خدمات العمرة للشركات.

7- في حالة اختيار «الأفراد» اضغط على أحد مزودي الخدمة، «فنادق»، حيث تظهر قائمة تحتوي على:

 

(الموسم): لتحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب لك الذي ستختاره.

(نوع الباقة): وستحدد منها إحدى الباقات الثلاث: الاقتصادية أو الممتازة أو الميزانية.

8- في حالة ظهرت رسالة «No Record Found»، اضغط على «View All Packages»، واختر من مجموعة عروض تأشيرة العمرة الإلكترونية مصر العرض المناسب لك.

اداء مناسك العمرة التأشيرة الإلكترونية وتأشيرة العمرة

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