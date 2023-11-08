بالموبيل .. كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة معرفة كيفية سداد فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول الي موقع وزارة الكهرباء، ومعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء وسداد الفاتورة.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

وفرت الشركة القابضة للكهرباء، عددا من المنافذ لأصحاب العدادات لسداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، من خلال المواقع الخاصة لجميع شركات التوزيع بالمحافظات.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

لسداد فاتورة الكهرباء يجب الدخول علي موقع وزارة الكهرباء، واختيار قسم الخدمات، وبعدها اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء، ومن ثم اختيار تحديد المحافظة التابع لها.

تحصيل فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول علي موقع وزارة الكهرباء واتباع الاتي،-

اختيار قسم الخدمات اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء اختيار طرق السداد المختلفة

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

دفع فاتورة كهرباء2023



من خلال دفع فاتورة كهرباء بالطرق التالية:-

12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) . 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية. الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير). 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي) 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

كيفية دفع فواتير الكهرباء من خلال محافظ المحمول



وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء لأصحاب العدادات، سداد فواتير الاستهلاك من خلال محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة من علي المتاجر الذكية.

الكهرباء

دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء



تحصيل فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول علي موقع وزارة الكهرباء واتباع الاتي،-

اختيار قسم الخدمات اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء اختيار طرق السداد المختلفة

كيفية سداد فاتورة الكهرباء من خلال فوري



يتم سداد فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، من خلال منافذ ماكينات التحصيل الإلكترونية على مستوى المحافظات بمكاتب البريد والطرق الاتية:-

- ضامن

- البنك الزراعي

- مصاري

- Bee

- أمان

- وقتي

- تمام

- سداد

- ممكن