أخبار التعليم.. قرار عاجل بمنح 1627 معلما شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم.. مدينة زويل للعلوم تكشف تفاصيل المنح الخاصة برعاية النابغين والمبتكرين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بكلية طب القاهرة وعضو ضمن الفريق المشارك فى تقديم المساعدات والاسعافات الأولية للمصابين والجرحى من الشعب الفلسطيني ، عن الحالات التي تم استقبالها بمستشفيات شمال سيناء والإصابات الخطيرة التي يعانون منها .

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب/ يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزارى رقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٧، بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱ ، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم، الذين استوفوا متطلبات الترقية، وعلى شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲، إلحاقا بالمرحلة (ب)، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

تعمل جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال مركز التطوير الوظيفي cdc بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإعدادهم لسوق العمل و متطلبات العصر الحديث .