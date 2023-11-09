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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. قرار عاجل بمنح 1627 معلما شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم.. مدينة زويل للعلوم تكشف تفاصيل المنح الخاصة برعاية النابغين والمبتكرين

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جراح بقصر العينى مشارك بعلاج مصابي غزة لصدى البلد: الحالات خطيرة جدا

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بكلية طب القاهرة وعضو ضمن الفريق المشارك فى تقديم المساعدات والاسعافات الأولية للمصابين والجرحى من الشعب الفلسطيني ، عن الحالات التي تم استقبالها بمستشفيات شمال سيناء والإصابات الخطيرة التي يعانون منها . 

 

مدينة زويل للعلوم تكشف تفصيل المنح الخاصة برعاية النابغين و المبتكرين

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب/ يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

 

قرار عاجل بمنح 1627 معلما شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزارى رقم (٢٥٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٧، بشأن منح شهادة الصلاحية للترقي لأعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية، اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱ ، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار بمنح أعضاء هيئة التعليم، الذين استوفوا متطلبات الترقية، وعلى شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ۲۰۲۳/۲۰۲۲، إلحاقا بالمرحلة (ب)، وفقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

 

نائب رئيس جامعة حلوان : نعمل علي تزويد الطلاب بالمهارات المختلفة

تعمل جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال مركز  التطوير الوظيفي cdc  بهدف   تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإعدادهم لسوق العمل و متطلبات العصر الحديث . 

 

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