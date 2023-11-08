عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جراح بقصر العينى مشارك بعلاج مصابي غزة لصدى البلد: الحالات خطيرة جدا

غزة
غزة

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بكلية طب القاهرة وعضو ضمن الفريق المشارك فى تقديم المساعدات والاسعافات الأولية للمصابين والجرحى من الشعب الفلسطيني ، عن الحالات التي تم استقبالها بمستشفيات شمال سيناء والإصابات الخطيرة التي يعانون منها . 

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز خلال تصريح لصدى البلد ، إن الحالات التي وصلت إلى مستشفيات شمال سيناء بعد فتح معبر رفح لديها إصابات خطيرة جدا فهناك عدد من الحالات يوجد بها بتر بالثلاث أطراف و الطرف الرابع حروق من الدرجة الثالثة . 

و أضاف الدكتور أحمد عبد العزيز ، أنه تم العودة إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء و لكن الفريق الطبى مازال يعمل حتى الآن ومازال يشارك فى إنقاذ الحالات. 

كما أوضح “ عبد العزيز ” ، أن الفريق الطبى شارك فى 21 عملية حتى يوم الأحد الماضى و يتم إضافة عدد الحالات يوميا بعد الأنتهاء من اليوم ، مؤكدا على أن نوع الجراحة التي تتم هى الجراحة الميكروسكوبية و من أصعب الجراحات .

أحمد عبدالعزيز

جامعة القاهرة 

 تشارك مستشفيات جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب، وبالتنسيق مع مستشفيات محافظة شمال سيناء (بئر العبد، والعريش) في تقديم المساعدات والاسعافات الأولية للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

وصرح الدكتور محمد الخشت، أنه تم استدعاء عدد من الأطباء بمستشفيات قصر العيني لدخول أول فوج من سيارات الإسعاف داخل الشريط الحدودي عند معبر رفح؛ وعلى الفور تم الانتشار السريع وتم إرسالهم على مدار يومي الأربعاء والخميس 1 و 2 نوفمبر وكانو بكامل الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحالات بكل تداعياتها.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الأطباء المشاركين من تخصصات التخدير، والعظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة التجميل، والقلب والصدر، والأشعة، وذلك لعلاج المصابين وإجراء العمليات فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها أشقاؤنا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب  الدكتور الخشت، عن ثقته فى  أن تساهم هذه الخطوة فى توفير الرعاية الصحية للمصابين وتخفيف معاناتهم معربًا عن تضامن المجتمع المصري وجامعة القاهرة مع الشعب الفلسطيني فى مثل هذه الظروف  وذلك فى إطار الدور المجتمعى لجامعة القاهرة ودعم دور الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تأكيدًا لدور مصر العربي ودعم أشقائنا فى فلسطين. 

الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام للمصابين والجرحى من الشعب الفلسطيني مستشفيات شمال سيناء مستشفيات جامعة القاهرة مستشفيات قصر العيني طب القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

موضوعات متعلقة

عميد طب القاهرة: الجامعة حققت تقدما غير مسبوق في التصنيفات الدولية

ترشيحاتنا

صندوق الإسكان الاجتماعي يزف بشرى للمتقدمين بمشروع سكن لكل المصريين 3

من بينها مطار دمشق الدولي .. هجوم جوي إسرائيلي على العاصمة السورية

بعد الفوز على بيراميدز .. اِعرف موعد مباراة الأهلي والزمالك

لفظ غير متوقع من هالة صدقي بسبب أزمة بيومي فؤاد

طيب مصري : المصابون القادمون من غزة تعرضوا للفسفور الأبيض الحارق

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز لا يقدر بثمن.. تعرف على فوائد الحمص المسلوق

نجا من الموت| لاعب ناد مصري يبتلع لسانه أثناء المباراة..وهذه حالته الصحية

نور الدين جهانكير.. قصة السلطان الهندي الذي تزوج 20 امرأة واقتلع عيني ابنه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم المطحون ؟

فيديو

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ