جراح بقصر العينى مشارك بعلاج مصابي غزة لصدى البلد: الحالات خطيرة جدا

كشف الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بكلية طب القاهرة وعضو ضمن الفريق المشارك فى تقديم المساعدات والاسعافات الأولية للمصابين والجرحى من الشعب الفلسطيني ، عن الحالات التي تم استقبالها بمستشفيات شمال سيناء والإصابات الخطيرة التي يعانون منها .

وقال الدكتور أحمد عبد العزيز خلال تصريح لصدى البلد ، إن الحالات التي وصلت إلى مستشفيات شمال سيناء بعد فتح معبر رفح لديها إصابات خطيرة جدا فهناك عدد من الحالات يوجد بها بتر بالثلاث أطراف و الطرف الرابع حروق من الدرجة الثالثة .

و أضاف الدكتور أحمد عبد العزيز ، أنه تم العودة إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء و لكن الفريق الطبى مازال يعمل حتى الآن ومازال يشارك فى إنقاذ الحالات.

كما أوضح “ عبد العزيز ” ، أن الفريق الطبى شارك فى 21 عملية حتى يوم الأحد الماضى و يتم إضافة عدد الحالات يوميا بعد الأنتهاء من اليوم ، مؤكدا على أن نوع الجراحة التي تتم هى الجراحة الميكروسكوبية و من أصعب الجراحات .

أحمد عبدالعزيز

جامعة القاهرة

تشارك مستشفيات جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب، وبالتنسيق مع مستشفيات محافظة شمال سيناء (بئر العبد، والعريش) في تقديم المساعدات والاسعافات الأولية للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

وصرح الدكتور محمد الخشت، أنه تم استدعاء عدد من الأطباء بمستشفيات قصر العيني لدخول أول فوج من سيارات الإسعاف داخل الشريط الحدودي عند معبر رفح؛ وعلى الفور تم الانتشار السريع وتم إرسالهم على مدار يومي الأربعاء والخميس 1 و 2 نوفمبر وكانو بكامل الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحالات بكل تداعياتها.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الأطباء المشاركين من تخصصات التخدير، والعظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة التجميل، والقلب والصدر، والأشعة، وذلك لعلاج المصابين وإجراء العمليات فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها أشقاؤنا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب الدكتور الخشت، عن ثقته فى أن تساهم هذه الخطوة فى توفير الرعاية الصحية للمصابين وتخفيف معاناتهم معربًا عن تضامن المجتمع المصري وجامعة القاهرة مع الشعب الفلسطيني فى مثل هذه الظروف وذلك فى إطار الدور المجتمعى لجامعة القاهرة ودعم دور الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تأكيدًا لدور مصر العربي ودعم أشقائنا فى فلسطين.