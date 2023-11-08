نائب رئيس جامعة حلوان : نعمل علي تزويد الطلاب بالمهارات المختلفة

تعمل جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال مركز التطوير الوظيفي cdc بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإعدادهم لسوق العمل و متطلبات العصر الحديث .

وقال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،لصدي البلد إن الدورات التدريبية تلعب دوراً هامَّاً وكبيراً في تنمية المهارات لدى الأشخاص، حيث تُساعد هذه الدورات في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين المستوى الوظيفي للفرد؛ كما تهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع المتدرِّبين، وتعليمهم بعض المهارات الجديدة، وتطوير قدراتهم .

و تأتي الدورات التدريبية المقدمة من مركز التطوير الوظيفي CDC للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل، وتشمل دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.

وقد نظمت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان "ماراثون" سباق دراجات يضم مجموعة من الطلاب من مختلف كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

ويأتي انطلاق "ماراثون" سباق الدراجات في ظل دعم جامعة حلوان للأنشطة الرياضية حتى تكون أسلوب حياة، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية لديهم من خلال ركوب الدراجات، في ظل خطة شاملة ومتكاملة للأنشطة الطلابية يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي الجديد، وعلى رأسها الأنشطة الرياضية التي تأتي على قائمة الأولويات، وذلك لدورها الهام في خلق روح التنافس الشريف، وإعداد جيل من الشباب يتسم بالنشاط والحيوية والأخلاقيات الحميدة.

وتعمل إدارة النشاط الرياضي في الجامعة على تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة التي تدعم قدراتهم وتنمي مواهبهم وتعمل على خلق نوع من التواصل والألفة بينهم.

أشرف على تنظيم فعاليات السباق هشام رفعت أمين الجامعة المساعد للأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

كما نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة حلوان، دورة تدريبية بعنوان "مدونة السلوك الوظيفي"، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وجاء تنظيم هذه الدورة حرصاً من الجامعة على تدريب العاملين بها، بما يسهم في تأهيلهم وفقاً لمتطلبات العصر، في إطار سلسلة من الدورات التدريبية التي تستهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء.

وقدمت الدورة التدريبية الدكتورة ريهام عصام الدين إبراهيم خطاب، حيث تناولت رؤية المدونة وأهدافها، والإطار القيمي الذي تقوم عليه، بالإضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء الرئيسة المرتبطة بتطبيق المدونة.

وحرصت الدورة على توعية المشاركين بأهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية في العمل، للارتقاء بالأداء الوظيفي وتعزيز ثقة المواطنين في الجهاز الإداري للدولة.

وقد أشرف على تنظيم الدورة كل من محمد ناصر أمين عام الجامعة، أستاذ علي فاروق رئيس الإدارة المركزية، رانيا عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وقام بتنسيق الفعاليات مدحت محمد جابر مسئول التدريب بالإدارة.