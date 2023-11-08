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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصرف مفاجئ من شيكابالا بين الشوطين | كواليس مباراة الزمالك وبيراميدز

صدى البلد

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز تفاعلا كبيرا من الجمهور متفاعلين مع أحداث المباراة والتي كانت مثيرة للغاية بعد عودة الزمالك للنتيجة في كل مرة يتقدم فيها بيراميدز، ونرصد لكم أبرز ما التقطته كاميرا صدي البلد من لقطات لم تنقلها الشاشات:

 

ورصدت عدسة موقع صدي البلد، هتافات جنونية من جمهور القلعة البيضاء، مرددين :" يازمالك إحنا جيشك".

وأظهرت عدسة موقع صدي البلد، جماهير الزمالك وهي ترتدي الزي الأسود في ستاد القاهرة أمام بيراميدز حزنا علي ما يحصل في فلسطين مع إخواتنا الأشقاء بقطاع غزة.


ورصدت كاميرا صدي البلد، تفاعلات دكة الفريقين خلال المباراة وكان من ضمن المشاهد أستقبال الجهاز الفني لبيراميدز للكابتن معتمد جمال مدرب الزمالك وبدلاء الزمالك، حيث تبادل الفريقين التحية وكان هناك الكثير من مشاعر الود والمحبة بين دكة الفريقين تحت شعار الروح الرياضية.

ورصدت كاميرا صدي البلد، حوار خاصا بين شيكابالا وعبد الواحد السيد بعد نهاية الشوط الأول بتأخر الزمالك بهدف مقابل لاشئ، وتشير التكهنات إلي أنه ربما كان يطلب منه زيادة حماس اللاعبين خلال الشوط الثاني.

ورصدت عدسة صدي البلد، إنفعالات قوية وغضب من أحمد توفيق لاعب بيراميدز عقب طرده من المباراة، حيث قام زملائه في الفريق بتهدئته أثناء خروجة من الملعب، ولكنه دخل في حديث غاضب مع أحد الحكام المساعدين اعتراضا علي قرار الطرد.

أيضا رصدت الكاميرات فرحة عارمة واحتفالات جنونية لمجلس إدارة الزمالك الجديد بقيادة حسين لبيب بعد هدف التعادل الذي أحرزه نبيل عماد دونجا في الدقيقة 90.

ورصدت عدسة صدي البلد إحتفال خاص وجنوني من لاعب الزمالم مع سامسون أكينولا بعد هدف التعادل الثاني في شباك بيراميدز.

وبعد فوز الزمالك بركلات الترجيح بعد مباراة نارية أمام بيراميدز، توجه قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا لتحية الجمهور مرددا هتفات مشجعي القلعة البيضاء.

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