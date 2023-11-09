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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سر فوز الزمالك على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.. فيديو

صدى البلد

قال تامر عبد الحميد نجم منتخب مصر السابق، إن نادي الزمالك استحق الفوز على نظيره بيراميدز في مباراة نصف نهائي كأس مصر والتي حسمها الأبيض بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.

وأضاف عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن نادي الزمالك قدم مباراة فينة رائعة، مؤكداً أن فوز الزمالك على بيراميدز، جاءت من أصرار لاعبي الفريق بعد أيقاف أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي وعرضهم للبيع، ليؤكد أن نادي الزمالك فاز بالأسس والمبادئ التي أرساها للاعبين خلال الأيام الماضية.


وأشاد عبد الحميد، خلال تصريحاته، بمعتمد جمال المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك على إدارته لمباراة بيراميدز، رغم وجود العديد من المشاكل التي واجهته قبل مواجهة بيراميدز ولكنه تعامل معها واستطاع على حلها سريعاً، قائلاً «معتمد جمال لم يكن يملك خيارات كثيرة على دكة البدلاء بسبب الغيابات ووقف القيد».

وتابع معتمد جمال تصريحاته، أن تغييرات معتمد جمال هي سر فوز الزمالك على بيراميدز، قائلا: «التغييرات كانت في موعدها ومنطقية بدون أي "عبقرية أو افتكاسات».

وعن استمرار معتمد جمال تولي تدريب الزمالك قال عبد الحميد، «مجلس الزمالك أعلن عن تولي المهمة لمدير فني أجنبي، ويجب دعم أي قرار لمجلس الإدارة بشأن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك أيا كان اسمه».

ووجه عبد الحميد تصريحاته، بالشكر لجماهير الزمالك التي ساندت للفريق خلال المباراة قائلاً« تشجيع الزمالك للشجعان فقط .. أحيي الجماهير على دعمهم في مباراة بيراميدز».
 

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