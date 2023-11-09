تحريك أسعار تذاكر القطارات والمترو في هذا الموعد.. وزير النقل يكشف التفاصيل

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، حقيقة تحريك أسعار تذاكر القطارات والمترو في الفترة المقبلة .

وقال كامل الوزير في مداخل هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حتى الآن لا نية لتحريك أي أسعار في تذاكر القطارات والمترو".

وأضاف كامل الوزير :" لما تدخل المرحلة الثالثة من مترو الخط الثالث هتزيد سعر تذكرة المترو وسيتم دراسة الأمر لإعلان مقدار الزيادة".

وتابع كامل الوزير:" عندما يتم افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل سوف نفكر في تحريك أسعار التذاكر بالقدر الذي يوفر جزء من مصاريف التشغيل كي لا نحمل كثيرا على الدولة".

وأكمل كامل الوزير:" ستظل أسعار التذاكر في متناول الجميع حتى بعد الزيادة وأقل من أسعار وسائل النقل المنافسة".