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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحريك أسعار تذاكر القطارات والمترو في هذا الموعد.. وزير النقل يكشف التفاصيل

وزير النقل
وزير النقل

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، حقيقة تحريك أسعار تذاكر القطارات والمترو في الفترة المقبلة .

 

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وقال كامل الوزير في مداخل هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حتى الآن لا نية لتحريك أي أسعار في تذاكر القطارات والمترو".

 

وأضاف كامل الوزير :" لما تدخل المرحلة الثالثة من مترو الخط الثالث هتزيد سعر تذكرة المترو وسيتم دراسة الأمر لإعلان مقدار الزيادة".

 

وتابع كامل الوزير:" عندما يتم افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل سوف نفكر في تحريك أسعار التذاكر بالقدر الذي يوفر جزء من مصاريف التشغيل كي لا نحمل كثيرا على الدولة".

 

وأكمل كامل الوزير:" ستظل أسعار التذاكر في متناول الجميع حتى بعد الزيادة وأقل من أسعار وسائل النقل المنافسة".

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