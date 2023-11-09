الجماهير مش عاجبها.. شوبير ينتقد أداء لاعبي الأهلي

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وقال عبر برنامجه الإذاعي: “الجمهور مش عاجبه الاداء، واشار أن أمام عاشور وديانج ليسا بحالتهم، واحمد عبد القادر يحتاج لإعادة حساباته مع نفسه”.

وفاز الأهلي علي نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي قمة كروية جديدة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 13 مارس 2024 ، وتذاع على قنوات أون تايم سبورتس.