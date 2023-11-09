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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الصناعة يشيد بجودة المنتجات خلال تفقده أجنحة المعرض الأفريقي للتجارة البينية

جانب من الجوله
جانب من الجوله

 تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أجنحة المعرض الأفريقي للتجارة البينية برفقة  كانايو أواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، و مي عسل رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والمؤتمرات، و أيمن الزغبي مدير إدارة الاستثمارات بالبنك.

وأشاد الوزير بجودة المعروضات والتنظيم الجيد لأجنحة الدول المشاركة والتي تبلغ 75 دولة، وبمشاركة أكثر من 1600 عارض في مجالات تتضمن الزراعة والتصنيع الزراعي، والمنسوجات، وصناعة السيارات، والإنشاءات والبنية التحتية، والسلع الاستهلاكية، والصناعات الإبداعية، والتعليم، والطاقة، والهندسة، والتمويل، والصحة والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والنقل، والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

 

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وأكد سمير تطلع مصر لتحقيق المعرض النجاح الذي يليق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية وأن يسهم في عقد صفقات تجارية واستثمارية تصب في صالح اقتصادات كافة الدول الإفريقية وكذا شركاء التنمية الدوليين.

 

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المعرض الأفريقي للتجارة البينية رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك الزراعة

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