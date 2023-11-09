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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي يعلن تقديم 80 مليون يورو مساعدات إلى غزة |تفاصيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن فرنسا ستزيد مساعداتها إلى غزة بمقدار 80 مليون يورو (85.5 مليون دولار).

وقال الرئيس الفرنسي في المؤتمر الإنساني الدولي حول غزة والذي يقام في باريس: "منذ 7 أكتوبر، أعلنت فرنسا عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 20 مليون يورو (حوالي 21.4 مليون دولار) وسنزيد هذه الجهود إلى 100 مليون يورو (حوالي 107 ملايين دولار) لعام 2023.

كما دعا ماكرون جميع الدول المشاركة في المؤتمر إلى "زيادة مساهماتها المالية تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين عبر الأمم المتحدة"، مرددًا دعوة الأمم المتحدة إلى الحاجة إلى 1.2 مليار دولار على الأقل لتلبية احتياجات ما يقرب من 2.7 مليون نسمة يعيشون في القطاع. غزة والضفة الغربية المحتلة.

كما قال ماكرون في كلمته خلال المؤتمر، إنه ينبغي إطلاق سراح المختطفين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس دون شروط، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحق له الدفاع عن نفسه.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أنه يجب حماية المدنيين في قطاع غزة من الأعمال العسكرية، مشيرا إلى أن الوضع في غزة خطير ولابد من هدنة إنسانية والعمل على وقف لإطلاق النار.

وشدد ماكرون على أنه لا يمكن أن ينكر أحد أن حماس حركة خطيرة ويجب العمل على تجميد مصادر تمويلها.

وأشار إلى أنه علينا ألا نقبل بتأجيل السلام في الشرق الأوسط، موضحا أن إقامة دولة فلسطينية أمر يخدم أمن إسرائيل.

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