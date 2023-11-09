الرئيس الفرنسي: الوضع في غزة خطير ولابد من هدنة إنسانية فورية

بدأت اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الدولي في باريس حول غزة والتي دعت إليه فرنسا بمشاركة العديد من دول العالم والمنظمات المعنية لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وفي كلمته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه ينبغي إطلاق سراح المختطفين لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس دون شروط، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحق له الدفاع عن نفسه.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أنه يجب حماية المدنيين في قطاع غزة من الأعمال العسكرية، مشيرا إلى أن الوضع في غزة خطير ولابد من هدنة إنسانية والعمل على وقف لإطلاق النار.

وشدد ماكرون على أنه لا يمكن أن ينكر أحد أن حماس حركة خطيرة ويجب العمل على تجميد مصادر تمويلها.

وأشار إلى أنه علينا ألا نقبل بتأجيل السلام في الشرق الأوسط، موضحا أن إقامة دولة فلسطينية أمر يخدم أمن إسرائيل.

وعلى جانب آخر، أكد مندوب فرنسا بالأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، أن فرنسا تدعم إصدار قرار يركز على إقرار هدنة إنسانية في غزة من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع.

وقال ريفيير: "ستواصل فرنسا مشاركتها في هذا المجلس لضمان اعتماد القرار في أسرع وقت ممكن، ونحن مدينون بذلك للإسرائيليين والفلسطينيين".