الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن دخول 106 شحنات مساعدات إلى غزة في يوم

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إن 106 شاحنات تحمل مواد غذائية ومياه وإمدادات طبية وصلت إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة يوم الأربعاء، وفقا لشبكة CNN.

ويأتي ذلك وسط دعوات متزايدة من وكالات الإغاثة الدولية لوقف إطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع غزة المحاصر.

ووفقا للهلال الأحمر الفلسطينية، ارتفع بذلك العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 7 أكتوبر إلى 756، وهو عدد ضئيل مقارنة بنحو 455 شاحنة تقول الأمم المتحدة إنها كانت تدخل يوميا قبل الحرب.

وحذر كبير الجراحين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأربعاء، من أن الإمدادات الطبية تنفد لدى الأطباء في غزة وأن نظام الرعاية الصحية "يتعرض لضغوط شديدة".

من ناحية أخرى، دعا رئيس لجنة الإنقاذ الدولية إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة "لمدة لا تقل عن 5 أيام"، قائلا إن هذا هو الحد الأدنى المطلق للإطار الزمني اللازم للسماح لوكالات الإغاثة بتخفيف معاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين والسكان النازحين.