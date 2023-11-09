الإمارات ترسل 25 طناً من المساعدات الإغاثية العاجلة للفلسطينيين في غزة

أرسلت الإمارات صباح اليوم الخميس، طائرة تحمل على متنها 25 طناً من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى مدينة العريش في مصر تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح .

ويأتي إرسال المساعدات في إطار حملة «تراحم من أجل غزة» المتواصلة، والتي أطلقتها دولة الإمارات في أكتوبر الماضي.

وذلك لتجميع وتعبئة المواد الإغاثية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجها الشعب الفلسطيني، وخاصة من الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر الاماراتي وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية، ومراكز التطوع والقطاع الخاص، وبمشاركة كبيرة من المتطوعين، ووسائل الإعلام.