بعد 10 مباريات .. مفاجأة في إقالة موسيماني من تدريب الوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي اليوم الجمعة، إقالة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من منصبه، بعد أربعة أشهر تقريبًا من التعاقد معه.

بيان نادي الوحدة أوضح أنه تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، مع تعيين الهولندي أرنو بويتنويج؛ المدير الفني لفريق الرديف، بدلًا منه.

وتعاقد النادي الإماراتي مع بيتسو في يوليو الماضي، بعد نهاية مسيرته مع الأهلي السعودي، لكن سارت الأمور على عكس ما تشتهيه الأنفس.

عشر مباريات قادها الجنوب إفريقي، خسر منها الوحدة أربع وفاز في ستة لقاءات، وودع كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين الإماراتي بالهزيمة أمام الجزيرة 2-1 في ربع النهائي.

تجربة الوحدة هي التجربة الآسيوية الثانية للمدرب الإفريقي، بعدما قاد الأهلي السعودي الموسم الماضي لتحقيق لقب دوري يلو للدرجة الأولى والصعود من جديد لدوري روشن السعودي، بينما رحل لرفض الإدارة تفعيل بند التجديد له حال الصعود لدوري المحترفين من جديد، وفضلت التعاقد مع الألماني ماتياس يايسله.