هيئة الاستثمار: توقعات بزيادة الحصيلة الدولارية خلال النصف الثاني من العام القادم

أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك شركات أجنبية دخلت السوق المصري الفترة الأخيرة وسنرى ثمارها في الأشهر المقبلة، مضيفًا :" نتوقع زيادة الحصيلة الدولارية وتخفيض الطلب عليه بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام القادم".

وشدد حسام هيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، على الدور الكبير الذي لعبته الهيئة في تحسين بيئة الاستثمار، وتأثيره على جذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح حسام هيبة، أن المستثمر الأجنبي بدأ بالفعل يشعر بما تحقق من إنجازات في بيئة الاستثمار في مصر، ونتناقش مع المستثمر الأجنبي توفير كافة عناصر النجاح لمشاريعه في مصر.