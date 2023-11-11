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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قصفوا العمارة فوق عائتلي وكلهم تحت الأنقاض.. فنان فلسطيني يستنجد عبر فيسبوك

قصفوا العمارة فوق
قصفوا العمارة فوق عائتلي وكلهم تحت الأنقاض

استنجد فنان فلسطيني شاب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للعمارة السكنية التي تسكن فيها عائلته في غزة

قال مجد المدهون عبر صفحته على فيسبوك: “يا عااااااالم قرايبنا وجيرانا عائلة المدهون، كلها تحت الانقاض الحقوهم نزلو العمارة عليهم ، المكان مسجد التوحيد، ساعدوووووونا الله يرضى عليكم”. 

وتابع الرسام الفلسطيني عبر صفحته على “فيسبوك”: “ابعتوااا اسعافات لعائلة المدهون كلهم تحت الانقاض، المكان مخيم الشاطئ، مسجد التوحيد، صيدلية طالب”.

غزة 

قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، ومن بينهم أطفال ونساء وكبار السن، مؤكدًا أن الاحتلال لا يسمح لنا بدفن موتانا  في هذه اللحظة.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ينتهك القوانين الدولية كافة وجميع بنود اتفاقية جنيف، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يجعل من المناطق التي يقصفها أرضًا محروقة كي يسير بدباباته نحو مستشفى الشفاء.

وأكد مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي كأنها على المستشفيات، فالقصف مستمر على مدار 3 أيام على المستشفيات وحتى الآن.

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