قصفوا أمي وقصفوني.. فيديو مبكي لطفلة من غزة بعد استشهاد والديها

“قصفوا أمي وقصفوني” كلمات مبكية تفوهت بها طفلة فلسطينينة من قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي التي تقصف المدنين في غزة بدون توقف وفي كل مكان متوقع وغير متوقع.

أظهر مقطع الفيديو المبكي والمنتشر من غزة طفلة صغيرة من داخل المستفشيات حيث عثر عليها صديق والدها بعد استشهاده وأمها نتيجة قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنين في غزة.

وبعد تلقي الطفلة للعلاج قام صديق والد الطفلة باصطحابها معه، معلقًا: “جوليا بنت صديقي كيف بدي اخبرها إنو أمها وابوها استشهدوا!”.

غزة اليوم

قال تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن 1.5 مليون شخص في غزة أصبحوا مشردين يبحثون عن ملاجئ، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليًا.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في قطاع غزة لا يمكن وصفه، حيث أن العمليات الجراحية في مستشفيات غزة تجرى دون تخدير، مشيرًا إلى أن الأزمة في قطاع غزة تؤكد مجددًا ضرورة إصلاح مجلس الأمن.

وأشار أدهانوم، إلى أن هناك أكثر من 27 ألف جريح في غزة يعانون إصابات تهدد حياتهم، مضيفًا بأن 70% من القتلى في غزة نساء وأطفال، بالإضافة إلى أن 250 اعتداءً على المرافق الصحية بغزة والضفة منذ 7 أكتوبر.