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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير عام وزارة الصحة في غزة: سنقيم مقبرة جماعية بمجمع الشفاء لدفن الشهداء

أرشيفية
أرشيفية

قال محمد أبو سليمة، مدير عام وزارة الصحة في غزة إن طاقم مستشفى الشفاء وسط قطاع غزة يعتزم تحضير مقبرة جماعية بالمجمع الطبي لدفن الشهداء الذين لقوا مصرعهم خلال القصف الإسرائيلي المستمر على محيط المستشفى.

وأضاف أبو سليمة: "استنفدنا كل قطرة وقود في قطاع غزة وهذا تحذير أوجهه للعالم... بعد 10 دقائق من انقطاع الكهرباء سيموت مرضى التنفس الاصطناعي جميعهم".

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وأشار إلى أن المرضى والجرحى يشغلون جميع ممرات المستشفى، وأن الطواقم الطبية لا تستطيع إجراء عمليات جراحية.

ووصف مدير المجمع الطبي الوضع بأنه "مأساوي بكل ما تحمل الكلمة من معنى"، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي "لم يقدم لنا أي شربة ماء ولا لتر وقود ونحن في أزمة حقيقية".

من جانب آخر، قال الصليب الأحمر الدولي في بيان، إن نظام الرعاية الصحية في غزة، الذي يتحمل فوق طاقته، ويعمل بإمدادات ضئيلة وغير آمن على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة، مما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر.

وأشار الصليب الدولي إلى أن الأوضاع مروعة في المنشآت الطبية في غزة، بسبب تصاعد الأعمال العدائية.

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