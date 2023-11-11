عمرها 90 عامًا وهجرت مرتين..فيديو مؤلم للعجوز الفلسطينية الحاجة أنعام من غزة

“الموت أو ترك الأرض” شعار تطبقه قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المدنين الفلسطنيين دون أي اعتبارات إنسانية نهائيًا، حيث تقصف المواطنين من الأطفال إلى كبار السن داخل المستشفيات والمدارس ودور العبادة والبيوت والشوارع وفي كل مكان يحاولون الاحتماء فيه داخل أرضهم المحتلة.

أظهر مقطع فيديو مؤلم ومنتشر لحظات هجرة عجوز فلسطينية تدعى “الحاجة أنعام” وتبلغ من العمر “90 عامًا” من بيتها في حيث كان المرة الأولى عام 1948 والثانية عام 2023 من غزة، اضطرارًا ومشيًا على الأقدام ممسكًا بزراع قريبها وقريبتها عل الجهتين اليمني واليسري.

غزة اليوم

قال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء، إن النظام الصحي انهار بالكامل داخل قطاع غزة.

وأضاف “أبو سلمية” خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن عشرات الجثث موجودة أمام المستشفى ولا نستطيع دفنها، مؤكدًا “بعضها تعرض للتحلل”.

وتابع مدير مستشفى الشفاء، أن الأطقم الطبية تقف عاجزة عن نجدة المصابين والجرحى بسبب ضعف الإمكانيات، وعلق: “الديدان تخرج من جروح المصابين وهم أحياء”.