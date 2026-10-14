مصري أصيل.. صعيدي يخلع جلبابه لستر فتاة مشردة في الشارع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقفًا إنسانيًا لرجل صعيدي، بعدما شاهد فتاة مشردة في الشارع دون ملابس، فقرر التدخل لمساعدتها في مشهد لفت الأنظار وأثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وأظهر الموقف المتداول شهامة الرجل، الذي لم يتردد في خلع جلبابه وتقديمه للفتاة حتى يستر جسدها، في تصرف عفوي يعكس معاني الرحمة والإنسانية، ويؤكد أن مساعدة الآخرين قد تبدأ بتصرف بسيط يحمل الكثير من المعاني.

وأشاد عدد من المتابعين بهذا التصرف، معتبرين أنه يجسد قيم النخوة والشهامة التي يحرص عليها المجتمع المصري، فيما أعاد الموقف التأكيد على أهمية التعامل مع الأشخاص المشردين باحترام وإنسانية، وتقديم المساعدة لهم بما يحفظ كرامتهم