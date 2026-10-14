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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقلبات الأسواق تبطئ صفقات وول ستريت رغم انتعاش تداول الأسهم

تقلبات الأسواق تبطئ صفقات وول ستريت رغم انتعاش تداول الأسهم
تقلبات الأسواق تبطئ صفقات وول ستريت رغم انتعاش تداول الأسهم
أ ش أ

سجلت كبرى بنوك الاستثمار والتداول في بورصة وول ستريت الأمريكية نتائج متفاوتة خلال الربع الثالث، في ظل اضطرابات أسواق الأسهم والسندات بفعل استمرار حرب إيران، وارتفاع التضخم، والمخاوف بشأن الإنفاق الضخم على تطوير الذكاء الاصطناعي.

وأشارت نتائج بنوك جيه بي مورجان و سيتي جروب و جولدمان ساكس و ويلز فارجو إلى تباطؤ طفرة الصفقات والتداول التي دعمت الأرباح القياسية خلال النصف الأول من العام، مع تأثير موجات البيع في سوق السندات وتقلبات الأسهم على النشاط، لا سيما خلال الأسابيع الأخيرة من سبتمبر.

وأشار مسؤولون تنفيذيون في بنكي جيه بي مورجان تشيس وسيتي جروب إلى تراجع بعض الأنشطة خلال الأسابيع الأخيرة من الربع الثالث، رغم استمرار قوة خطط الصفقات المرتقبة وتأثر تنفيذ بعضها باضطرابات الأسواق.

فقد أضح جيريمي بارنوم، المدير المالي لبنك جيه بي مورجان تشيس، أن نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية تباطأ خلال النصف الثاني من سبتمبر، رغم استمرار قوة خطط الصفقات المستقبلية.

وأشار إلى أن اضطرابات الأسواق قد توسع الفجوة بين توقعات المشترين والبائعين بشأن تقييمات الأصول، ما قد يدفع إلى تأجيل بعض الصفقات لحين تقارب التوقعات، بدلًا من إلغائها نهائيا.

بدوره، قال جونزالو لوشيتي، المدير المالي لبنك سيتي جروب ، إن نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية تراجع نسبيًا خلال الربع الثالث، بعد تسجيل مستويات قياسية في النصف الأول من العام.

وزادت موجات البيع في أسواق السندات العالمية، بالتزامن مع تقلبات الأسهم، الضغوط على إبرام الصفقات، فيما فقدت سوق الطروحات العامة الأولية بعض زخمها خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار تساؤلات بشأن قدرة القطاع على مواصلة أدائه القوي.

ومع ذلك، يرى محللون أن سوق الطروحات لم تتوقف، بل أصبحت أكثر انتقائية، مع احتمال استئناف بعض العمليات المؤجلة إذا تحسنت استقرارية الأسواق خلال الربع الأخير من العام.

في المقابل، حافظت أنشطة تداول الأسهم على أداء قوي، إذ أعلن بنك جيه بي مورجان تشيس ارتفاع إيرادات قطاع الأسواق لديه بنسبة 15% خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما قفزت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 49%.

كما تجاوز بنك جولدمان ساكس توقعات المحللين لأرباح الربع الثالث، مدعومًا بارتفاع إيرادات تداول الأسهم في ظل التقلبات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، رغم تراجع إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع بنسبة 1% على أساس سنوي.

بنوك الاستثمار والتداول في بورصة وول ستريت الأمريكية اضطرابات أسواق الأسهم والسندات استمرار حرب إيران

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