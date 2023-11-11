أبوسه بس.. فيديو مؤلم لطفل فلسطيني يودع والده الشهيد في غزة

في سنه الطفولي الصغير، وقف أمام كفن والده الشهيد جراء الاعتداءات الغير إنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وليس لديه رغبة سوى توديعه والاقتراب منه للمرة الأخيرة في الحياة.

لم يستطع الطفل الصغير تماسك دموعه نتيجة الحزن العميق بقلبه على فراق والده الشهيد في غزة حيث طلب ممكن حوله كشف الكفن عن وجه والده ليسطيع تقبيله، مرددًا “أبوسه بس”.

وبينما لم تتوقف دموع الطفل الصغير ظهر طفل آخر يبكي بحرقة من خلفه تأثرًا بما يرآه حوله من مأساي وأحزان ضاعفت من أعمار الأطفال في قطاع غزة، فلسطين.

غزة اليوم

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، أن هناك أكثر من 1000 مسؤول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومية يدعون بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفجرًا نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حزام ناري في محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة، فيما تمركزت دبابة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفترق العيون بحي النصر في قطاع غزة.

كما تمركزت دبابات الاحتلال في محيط مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون، بعد تعرضها للقصف طوال الساعات الماضية، وفقًا لوكالة شهاب الفلسطينية.