لو عاقب الأهلي لاعبيه.. حسام حسن: لا يجرؤ أحد في المنتخب مخالفة قرار النادي

علق حسام حسن، نجم منتخب مصر السابق، على ضم لاعبي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة فيتوريا.

وقال عبر برنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: “لو حدث إيقاف مع لاعبي النادي الأهلي لن يجرؤ آحد على مخالفة قرار الأهلي مع المنتخب”.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك إيقاف الثلاثي أحمد فتوح، ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق، مع عرضهم للبيع، بعد مغادرتهم معسكر مباراة الفريق أمام زد.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.