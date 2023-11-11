خطوات استخراج فيش جنائي .. من المنزل

يهتم الكثير بمعرفة طرق استخراج فيش جنائي كونه يعد من المستندات المهمة عند التقدم لوظيفة ولاستخدامه في أغراض معينة كونه صحيفة إثبات الحالة الجنائية ومستند مهم وضروري في العديد من الأمور الحكومية والتجنيد والتوظيف والعمل وغيرها الخدمات الأخرى.

ويستعرض صدى البلد طرق بسيطة ومُيسرة هتساعدك في إنهاء العملية خلال دقائق أثناء تواجدك بالمنزل، فقد أتاح الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية المصرية، خدمات جديدة لتسهيل الإجراءات على المواطن، والذي جاء من بينها طلب استخراج فيش وتشبيه مستعجل، فمن خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية، يمكن استخدام خدمة استخراج فيش وتشبيه مستعجل في أي وقت ومن أي مكان.

شروط استخراج فيش جنائي إلكتروني أون لاين:



1- أن يكون سبق للمتقدم استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل.

2- في حالة رغبة المتقدم في توثيق الصحيفة الجنائية لتقديمها خارج الدولة، يتم اعتماده من قِبل وزارة الخارجية بعد استخراج الصحيفة أونلاين.



3- أما في حالة طلب الوثيقة من خارج مصر للمواطنين المصريين، يتم تقديم طلب إلى السفارة المصرية بقيمة 20 دولارًا.

خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل

1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

2. النقر على «دليل الخدمات».

3. اختيار «الأدلة الجنائية».

4. سوف يطلب منك تسجيل الدخول للموقع.

5. قم بإنشاء حساب جديد في حالة دخولك لأول مرة.

6. اختار «صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

7. استكمل البيانات المطلوبة.

8. قم بالدفع الإلكتروني لسداد الرسوم المقررة للخدمة.

سعر الفيش الجنائي المستعجل 2023

تتمثل فئات الفيش الجنائي 4 فئات، وأسعارها كالآتي:-

• 29 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العادية.

• 34 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العاجلة.

• 49 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية المميكنة.

• 70 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية الإلكترونية.

الوقت الذي يستغرقه استخراج الفيش والتشبيه

يتم تحديد المدة الزمنية لاستلام الفيش الجنائي بناءًا على نوع الطلب.

• في حالة الطلب المستعجل أونلاين يستغرق 48 ساعة، على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.

• في حالة الطلب داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة يستغرق 24 ساعة .

• في حالة الطلب الفوري، يتم فيها الاستلام في نفس اليوم.

وعلى من يرغب في استخراج فيش جنائي مستعجل 2023 واستلامه في نفس اليوم، أن يتبع تلك الخطوات:

1 - التوجه أولًا إلى مكتب الفيش والتشبيه بقسم الشرطة التابع له المواطن، أو التوجه إلى مقر الأدلة الجنائية بمنطقة العباسية، والذي يمكن من خلاله استخراج فيش جنائي لكافة المواطنين من أي محافظة.

2 - تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج فيش جنائي مستعجل ومن أبزرها:

- لمن هو بلغ سن الـ 16 عامًا، إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

- لمن هو أقل من سن الـ 16 عامًا، إحضار شهادة الميلاد.

3 - دفع الرسوم المقررة لخدمة استخراج فيش جنائي مستعجل.

4 - الانتظار حتى استلام الفيش الجنائي.

أماكن استخراج الفيش الجنائي



ويمكن استخراج الفيش الجنائي من عدة أماكن للتسهيل على المواطنين ومنها:

1 - مكتب الفيش والتشبيه الموجود في قسم الشرطة التابع له مقدم الطلب.

2 - مقر الأدلة الجنائية في العباسية.

3 - بعض من المولات التجارية مثل مول سيتي ستارز وداندي مول.

4 - يمكن أيضًا استخراجه إلكترونيًا بدلًا من الذهاب إلى المصالح الحكومية من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت.

أماكن استخراج الفيش والتشبية

يمكنك الحصول على فيش جنائي فوري في نفس اليوم عن طريق اقسام ومراكز الشرطة ويجب ان يكون تابعاً لمنطقتك السكنية حتى تحصل على صحيفة الحالة الجنائية الفورية.

وأصبح متاح الآن إستخراج فيش جنائي إلكترونيا عبر الانترنت من منزلك، وتلك الخدمة الجديدة تم الإعلان عنها من جانب وزارة الداخلية ضمن المبادرات الحكومية وآخر القرارات لهذا العام.

يتمكن المواطنين أيضًا من استخراج الفيش الجنائي المستعجل أو العادي من خلال المقر الرئيسي للأدلة الجنائية بمنطقة العباسية في محافظة القاهرة، أو مديريات الأمن في مختلف محافظات مصر.

رسوم استخراج الفيش الجنائي

يكمن ثمن استخراج فيش جنائي حسب طلب المواطنين في المدة المحددة التي يرغب بها الحصول على الفيش وتشبية وتأتى الاسعار كالآتي

سعر فيش جنائي عادي 29 جنيهاً.

سعر فيش جنائي مستعجل في نفس اليوم 34 جنيه مصري.

سعر فيش جنائي الكترونياً 77 جنيهًا مصريًا.

وفي سياق موازي، يبحث الكثير عن خطوات استخراج كعب عمل للتقدم إلى وظيفة ، وأصبح طرق استخراجه سهلة ويسيطة من خلال الخطوات التالية:

خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2023

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة

اختيار من على موقع الوزارة خدمة تسجيل راغبي العمل

التسجيل لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات

ملء البيانات المطلوبة منك على الموقع

اختيار إذا كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد

كتابة البيانات المطلوبة

الضغط على حفظ وتقديم الطلب

بعدها استلام كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب العمل