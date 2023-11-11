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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

القمة العربية الإسلامية.. رئيس وزراء ماليزيا يصل الرياض

رئيس وزراء ماليزيا
رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم

وصل رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، اليوم، السبت، إلى الرياض، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

 وكان في استقبال رئيس وزراء ماليزيا، في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتنطلق اليوم، السبت، في مدينة الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وهذه القمة تقرر عقدها بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.

العدوان على الشعب الفلسطيني قطاع غزة القمة العربية الإسلامية رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم مطار الملك خالد

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