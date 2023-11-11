عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد انخفاض الأسعار.. التضخم يتراجع والحكومة تعلن 9 أرقام تكشف قوة الاقتصاد

انخفاض أسعار السلع
انخفاض أسعار السلع

حرصت الحكومة خلال الفترة الماضية على اتخاذ بعض الخطوات لإنعاش مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحسين معدلات النمو، وخفض معدلات التضخم، وعملت في هذا الشأن على الإعلان عن اتفاق حكومي مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لخفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض بما يتراوح بين 15% إلى 25% لمدة 6 أشهر.

تخفيضات تصل لـ 30%|التنمية المحلية: إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية

بورسعيد تواصل تطبيق مبادرة المنافذ المتحركة لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة| صور

واليوم، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسجيل معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن خلال شهر أكتوبر انخفاضا ليبلغ 35.8%، بدلا من 38% في سبتمبر.

أرقام تعكس قوة الاقتصاد

فيما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن مجموعة من المؤشرات المهمة للوضع الاقتصادي للدولة والتي تعكس أداء الاقتصاد ومدى تقدمه، حيث استعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، أمام مجلس الوزراء وجاءت كما يلي:

  • حققت مصر نسبة نمو بلغت 3.8% عام 2022/2023.
  • من المتوقع أن تصل نسبة النمو، إلى 4.2% في عام 2023/2024.
  • بلغت إيرادات قناة السويس حوالي 9.4 مليارات دولار بنسبة زيادة 35% مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى نسبة في تاريخ القناة.
  • بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 10.2 تريليونات جنيه.
  • بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 مليارات دولار.
  • بلغ حجم الفائض في ميزان المدفوعات 882 مليون دولار.
  • بلغت نسبة العجز في حساب المعاملات الجارية حوالي 71.5%
  • بلغ حجم الفائض في الميزان الخدمي 21.9%.
  • بلغت نسبة البطالة 7%.

أسباب تراجع معدلات التضخم

في هذا الصدد، قال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا، إن معدلات التضخم في المدن شهدت انخفاضا في شهر أكتوبر، مقارنة بشهر سبتمبر، وهو متوقع بعد مبادرة الدولة الخاصة بخفض أسعار 7 سلع، وكانت المبادرة بالاتفاق مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة، موضحا أن الفترة الحالية تشهد انتشار المنافذ الخاصة بالسلع ما ساهم في تراجع أسعار السلع بشكل نسبي، وبالتالي انخفاض معدلات التضخم.

وأضاف السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التضخم تراجع وأثر على أسعار السلع، ولكن عندما تقاس معدلات التضخم يجب أن تقاس على مدى طويل إما سنوي أو شهري، لأن الظروف الطارئة قد تؤثر على معدلات التضخم في أي وقت.

وأشار إلى أن المشروعات الزراعية عندما تدخل في الانتاج وتضخ إنتاجها من الحبوب تساهم في خفض الأسعار وتوفير المدفوعات للصادرات، كما أن زيادة عدد المنافذ الحكومية الخاصة بالجيش والشرطة ووزارة التموين وتفعيل الأدوات الرقابة يساهم في انخفاض أسعار السلع.

انخفاض أسعار السلع.. مفاجأة اقتصادية للمصريين بعد حرب غزة وحملات المقاطعة

انخفاض أسعار السلع.. إجراءات جديدة من الدولة لضبط الأسواق

وأوضح أن التضخم في مصر، هو نتيجة التضخم العالمي، بسبب قلة العرض العالمي واضطراب حركة سلاسل الإمداد والتوريد، وبالتالي سبب التضخم ليس محليا بشكل خالص وإنما هو تضخم مستورد، بسبب الأزمات العالمية.

الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقا

الاقتصاد المصري بالأرقام

وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد التي نشرها مركز المعلومات بمجلس الوزراء، أكد السعيد أن معدل الـ3.8% للنمو الاقتصادي، هو أمر طبيعي جدا لأن هناك العديد من المشروعات التي تنفذها الدولة، وتحركات ملفات الاستثمار والصناعة خلال الفترة الماضية، لذلك متوقع خلال العام المقبل أن يصل معدل النمو لـ4.2%، نتيجة افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية في القطاعات المختلفة، ما يمثل طفرة للقطاعات التي تعمل بها هذه الافتتاحات والمشروعات الجديدة. 

وأشار إلى أن تحقيق 10 تريليون جنيه ناتج محلى، هو رقم جيد، نتيجة زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش قطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس، التي بلغت حوالي 9.4 مليار دولار، وهو رقم جيد جدا ويصل لأعلى معدل للقناة، بفضل المشروعات التوسعية في القناة والخدمات اللوجستية التي تقدمها ما يقلل فترة انتظار السفن، ويزيد معدلات أرباح القناة.

واختتم: أن تحقيق 882 مليون دولار فائض في ميزان المدفوعات، هو نتيجة دخول الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات بشكل نسبي ما حقق فائض في ميزات المدفوعات.

التضخم السلع اسعار السلع إنخفاض اسعار السلع معدلات التضخم معدلات النمو انخفاض معدلات التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أسعار السكر تفاجئ المواطنين| توجيه هام من التموين بشأن تداوله.. وهذا سعر الكيلو الآن

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

18 ألف جنيه شهريًا أرباح| شهادة بنك القاهرة الجديدة.. الحق اشتري

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

400 جنيه رسميًا|أسعار الذهب تتراجع بقوة بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الأهلي في كآس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

تراجع معدل التضخم السنوى العام لشهر أكتوبر 2023

الدولة تنجح في معركتها ضد التضخم.. تراجع في أكتوبر من مستواه القياسي

التوسع في منافذ مبادرة "خفض الأسعار" بالمنيا.. وطرح كميات إضافية من السلع

انخفاض أسعار السلع.. مفاجأة اقتصادية للمصريين بعد حرب غزة وحملات المقاطعة

انخفاض أسعار السلع.. إجراءات جديدة من الدولة لضبط الأسواق

تفاصيل انقلاب أتوبيس سوهاج واصابة 21 شخصاً.. بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع وتغريم هؤلاء 2 مليون جنيه.. مطار العريش يستقبل طائرة إماراتية تحمل مساعدات لأهالى غزة|حدث ليلًا

ترشيحاتنا

مصر تتطهر من أخطر آفة| الحكومة تبدأ إزالة آخر منطقة عشوائية خطرة بالقاهرة.. تعرف عليها

توقف عمل العناية المركزة للأطفال وأجهزة الأكسجين فى مجمع الشفاء بـ غزة

موعد مباراة الأهلي مع الجونة والتشكيل المتوقع بعد غياب 9 لاعبين

إنجاز تاريخي.. الأهلي يحتل المرتبة الثالثة عالميا بتصنيف الأندية

وزيرة الصحة الفلسطينية: انقذوا جرحى غزة واسمحوا لهم بالعلاج في الخارج

اشتعال النيران بجوار قسم الكلى في مستشفى الشفاء بقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 نصائح ذهبية تكشفها تسعينية لإطالة العمر.. احرص عليها

مفاجأة صادمة.. ظهور طارق حامد في الزمالك.. هل سيعود؟

3 عوامل تسبب الإصابة بمرض الذئبة.. الأولى أخطرهم

نوع خطير من السرطان يصيب الرجال.. تعرف على أبرز أعراضه

فيديو

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد نجم باريس سان جيرمان بفرنسا.. تفاصيل بالفيديو

تعرف على قرارات النيابة في مشاجرة ابنة هبة قطب

أول فرحته.. حمو بيكا يعلن عن استقبال أول مولود له

فيرست لوك .. زغرودة ليلى علوي في زفاف ابنة شقيقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ