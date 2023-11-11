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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع معدل التضخم السنوى العام لشهر أكتوبر 2023

صدى البلد

 تراجع  معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية لشهر أكتوبر 2023 إلى  38.5 % مقابل 40.3% سبتمبر  


 • بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (190.1) نقطة لشهر أكتوبر 2023 مسجلاً تضخماً سنوياً بمعدل (38.5% ) مقابل (40.3% ) لشهر سبتمبر2023.

• ترجع أسباب هذا التراجع الى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة 

الخضروات بنسبة (-2.5%) ،مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (-0.1%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-0.1%)، 

• كما ترجع الأسباب ايضاً الى ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، أسعار مجموعة التأمين

 بالرغم من تغيرأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6%) ،مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%) ، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.6%)

• بلغ معدل التضخم الشهريلإجمالي الجمهورية ( 1.2% ) لشهر أكتوبر 2023 مقابل(2.0) لشهر سبتمبر 2023. أولاً: التغيــرالشهــرى(شهــر أكتوبر2023مقارنة بشهـر سبتمبر2023): 1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (1.7%) وذلك نتيجة للآتي:

انخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز (0.6-) ،مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%).. هذا بالرغم من إرتفاع .. أسعارمجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.3%)، بنسبة (3.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.7%).

3- سجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير في اسعارمجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.1%) ، أسعارمجموعة الاقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.3%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (2.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانةتغيراً

قدره (2.2%) بسبب تغيرأسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعةأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.9%) ، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.5%).

6- سجل قسم الرعاية الصحيةتغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).. هذا بالرغم من إنخفاض مجموعةالمنتجات والأجهزة والمعدات الطبيةبنسبة (-0.1%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعةالمنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.3%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراًارتفاعاً قدره(0.8%)بسبب ارتفاع أسعار مجموعةمعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (1.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.5%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (2.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3-%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.8%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.6%).

ثانياً: التغيرالسنوي (شهرأكتوبر2023مقارنة بشهر أكتوبر2022): 1. سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (71.7%) وذلك نتيجة للآتي: تغيرأسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (44.6%)، تغيرأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (97.0%)، تغيرأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (80.9%)، تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.1%)، تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (28.0%)، تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (66.2%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (101.5%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (41.9%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (75.4%)، تغير أسعار مجموعة أسعار مجموعة المياه المعدنيه والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (46.8%).

2. سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (54.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (65.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (54.8%).

3. سجل قسم الملابس والاحذيةتغيراً قدره (22.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (42.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.7%)،مجموعة التنظيف والإصلاح وتاجير الملابس بنسبة (28.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (20.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (31.2%).

4. سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (7.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (29.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).

5. سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً

قدره (40.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (29.0%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (54.1%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (39.1%) ،مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (46.3%) ، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (38.4%).

6. سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (19.9%) بسبب تغير أسعار مجموعةالمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (18.2%)،مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.6%)،مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.7%).

7. سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (15.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (11.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%).

8. سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (1.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (29.4%) .

9. سجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره(52.6%) بسبب تغير أسعار مجموعةمعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (40.3%)، أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (78.2%)، مجموعةالرحلات السياحية المنظمةبنسبة (21.2%).

10.سجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (45.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (45.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (20.9%).

11. سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (28.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (33.8%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (46.8%)
 

أقمشة أسعار مجموعة الحبوب أسعار المستهلكين الأدوات الكتابية الأدوات الزجاجية الأجهزة المنزلية الألبان الاسماك الادوات المنزلية

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