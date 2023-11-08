عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيضات تصل لـ 30%|التنمية المحلية: إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه يتم إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة 25% في مختلف المحافظات لخدمة المواطنين وخاصة محمدوي الدخل، كما تم توفير 2551 حملة للرقابة على الأسواق.
 

وأضاف “قاسم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن الوزراة تشجع أيضًا مباردة سند الخير، حيث تجوب هذه المبادرة مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن نسب الخصم تتراوح بين الـ 25 والـ 30%.

وتابع خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن المبادرة بها 37 منتج على رأسها اللحوم والدواجن والبقوليات والزيت والسكر وغيرها من السلع.

التنمية المحلية السلع الغذائية مباردة سند الخير وزارة التنمية المحلية توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

«العلبة هتنزل النص»|مفاجأة بشآن أسعار السجائر الجديدة بعد الاعتمادات الدولارية

موعد زيارة مجلس الأهلي برئاسة الخطيب لنادي الزمالك.. تفاصيل

حماس ترد على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

مجنونة يا قوطة|انخفاض أسعار الطماطم ومفاجأة في البصل والبطاطس

ترشيحاتنا

الأزهر للفتوى: الخِطبة ليست زواجا.. وإنما مجرد وعد بالزواج

بعد زيادة البنزين .. تعرف على أسعار رحلات أوبر وكريم الجديدة

بمشاركة 14 دولة.. بدء أعمال الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

الدكتورة نيفين الكيلاني تعتمد تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة

نداء عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية للأمم المتحدة بشأن مستشفيات غزة

بعد مفاوضات الزمالك.. موقف موسيماني مع الوحدة الإماراتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوتين يذرف الدموع على أطفال غزة.. لماذا انقلبت روسيا على الاحتلال؟ صور

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لجاكيت نادين نسيب اللامع

مضاعفات الإصابة بفيروس جدري القرود.. احذر منها

برقم خرافي.. سعر إطلالة جورجينا الأخيرة يثير الجدل

فيديو

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

بزور بيتي وأرضي في أحلامي.. سيدات فلسطينيات يذهبن لمنازلهن خلال منامهن| فيديو

بدي نام.. فيديو يوثق أمنيات الفلسطينيين بعد الحرب| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ