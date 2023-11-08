تخفيضات تصل لـ 30%|التنمية المحلية: إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه يتم إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة 25% في مختلف المحافظات لخدمة المواطنين وخاصة محمدوي الدخل، كما تم توفير 2551 حملة للرقابة على الأسواق.



وأضاف “قاسم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن الوزراة تشجع أيضًا مباردة سند الخير، حيث تجوب هذه المبادرة مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن نسب الخصم تتراوح بين الـ 25 والـ 30%.



وتابع خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن المبادرة بها 37 منتج على رأسها اللحوم والدواجن والبقوليات والزيت والسكر وغيرها من السلع.