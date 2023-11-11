عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا، عن انطلاق فعاليات مؤتمر حكاية وطن بمحافظة الغربية.

ويستعرض المؤتمر اخر التطورات التي شهدتها المحافظة، ضمن مبادرات حياة كريمة، مع استعراض كافة المشاريع المنفذة ضمن المبادرة بمختلف مراكز المحافظة.

وحضر افتتاح المؤتمر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،وو الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والشيخ عبد اللطيف طلحه رئيس المنطقة الازهرية بالغربية وبحضور لفيف من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية ومؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء الشركات والهيئات والبنوك والمصانع وعمداء الكليات.

ووجه الدكتور طلعت عبد القوي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر شكره وتقديره واحترامه للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على دعمه الدائم ولاقامته المؤتمر الحاشد حكاية وطن بين الرؤية والانجاز واصفا إياه بـ(راعي لمسيرة التنمية والقيادة الحكيمة لمحافظة الغربية)، كما وجه الشكر للدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا لاستضافته المؤتمر بجامعة طنطا.