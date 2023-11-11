أبومازن : سنحاسب المجرمين والمحتلين في المحاكم الدولية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة لا مثيل لها من قبل آلة حرب "إسرائيلية" تخطت كل الخطوط الحمراء في غزة وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن غياب الحل السياسي ونطالبها بوقف العدوان "الإسرائيلي" عن أهلنا وشعبنا.



وأضاف الرئيس محمود عباس: عقلي لا يصدق أن هذه الجرائم تحدث أمام العالم دون تحرك العالم لوقف الحرب الوحشية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، أنا على يقين أن أحرار العالم لن يقبلوا أن يبقى شعبنا ضحية المعايير المزدوجة.

وتابع : سنحاسب المجرمين والمحتلين في المحاكم الدولية وسنلاحقهم ونطالب مجلس الأمن بالعمل على إيقاف هذه المجازر على الفور وإدخال المساعدات والوقود.