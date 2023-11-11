5 نقاط.. جيرونا يبتعد بصدارة الدوري الإسباني عن ريال مدريد

واصل فريق جيرونا صدارته لترتيب الدوري الإسباني للموسم الجارى 2023-24 بعد الفوز على مضيفه رايو فاليكانو بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الليجا الإسبانية.

افتتح رايو فاليكانو التسجيل عن طريق الفارو جارسيا فى الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، بينما عادل النتيجة أرتيم دوفبيك بهدف جيرونا الأول فى الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول والمباراة، ثم أضاف سافيو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 65 من المواجهة.

وبهذه النتيجة، يحتل جيرونا المركز الأول برصيد 34 نقطة من 13 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها.

بينما تراجع رايو فاليكانو إلى المركز التاسع برصيد 18 نقطة، حيث خاض 13 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 3 مباريات.

ووسع جيرونا متصدر الليجا الفارق مع ريال مدريد الوصيف إلى 5 نقاط ، حيث لعب مباراة أكثر من الميرنجي.

ودخل جيرونا المباراة بالتشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: باولو جازانيجا

الدفاع: أرنو مارتينيز، جوتيريز، بليند، جارسيا.

الوسط: مارتن، أليكس جارسيا، هيريرا .

الهجوم: تسيجانكوف، دوبياك، سافيو موريرا