آخرهم بلحاج والقندوسي .. نجوم فشلوا في الأهلي والزمالك ونجحوا خارج الناديين

يرى مشجعو الفارس الأبيض نادي الزمالك وجماهير القلعة الحمراء النادي الأهلي ، ظاهرة غريبة طرأت مؤخرا وهي فشل بعض اللاعبين داخل القطبين ونجاحهم بشكل ملحوظ وبارز خارج أندية القمة.

أحمد بلحاج

أحمد بلحاج

كان آخر هؤلاء اللاعبين، أحمد بلحاج لاعب خط وسط نادي الجونة والذي كان يتواجد في صفوف الزمالك الموسم الماضي ولكن استغني عنه مسؤولي الزمالك بعدما قدم أداء باهت خلال الموسم المنقضي والذي حل فيه الزمالك في المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز.

ونجح بلحاج هذا الموسم في ترك بصمة كبيرة مع فريق الجونة حيث نجح في تسجيل 6 أهداف كان آخرها منذ قليل في مرمي محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، ليتصدر المغربي ترتيب هدافي الدوري بالشراكة مع أجوستينيو مابولولو لاعب الإتحاد السكندري.

وآثار تألق اللاعب في بداية الدوري، إستغراب مشجعي القلعة البيضاء ومشجعي الكرة المصرية بشكل عام حيث إن اللاعب لم يترك أي بصمة مع الفريق الأبيض خلال العام الماضي.



أسامة فيصل

شهد أيضا الموسم الحالي تألق اللاعب أسامة فيصل المعار من نادي الزمالك إلي فريق البنك الأهلي حيث نجح في خلال 5 مباريات في الدوري بتسجيل ثلاثة أهداف، ويقع علي فيصل نفس وجه الإستغراب حيث أنه لم يقنع منذ موسمين مع الفريق الأولي لنادي الزمالك.

أسامة فيصل

ويطمح جمهور القلعة البيضاء في نضج اللاعب وتحمله للضغوط حتي يثبت نفسه عند العودة، بينما يراي آخرين بأن اللاعب يتألق مع الأندية الصغيرة فقط ولا يقدر علي تيشرت الزمالك.



حسام أشرف

أبهر حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة، جمهور الزمالك هذا الموسم بأداء أكثر من رائع جعله هداف الفريق ويقع في المرتبة الثانية من ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 5 أهداف بالشراكة مع أحمد القندوسي معار النادي الأهلي.

حسام أشرف

يحاول أشرف إثبات نفسه بكل ما أوتي من قوة مع بلدية المحلة حتي يعود لصفوف الزمالك ، الفريق الذي خرج منه معارا بعد فشله في إثبات ذاته الموسم الماضي.

مروان حمدي

رحل أيضا مروان حمدي عن الزمالك العام الماضي 2022، منتقلا للنادي البورسعيدي وباحثا عن فرصة للعب بشكل أساسي حيث لم يكن يشارك بشكل أساسي مع الزمالك ولم ينجح في فرض نفسه علي المدربين.

ونجح مروان حمدي مع الفريق البورسعيدي خلال الموسم الماضي، في فرض نفسه علي التشكيلة الأساسية حيث نجح في تسجيل 5 أهداف.

وتعرض حمدي لعقوبة إدارة من قبل المصري هذا الموسم بسبب إشتباكه مع الجمهور وتم إحالته للتحقيق وإيقافة وينتظر المدير الفني علي ماهر عودة اللاعب للإعتماد عليه بشكل أساسي.



أحمد القندوسي





ظاهرة تألق اللاعبين خارج القطبين مستمرة في حالة الجزائري أحمد القندوسي أيضا، والذي يحل في المرتبة الثانية في ترتيب هدافي الدوري خلف بلحاج لاعب الزمالك السابق.

آحمد قندوسي

وإنضم القندوسي للاهلي الموسم الماضي ولكن لم ينجح في فرض نفسه علي كتيبة كولر، ليتم بعدها إعارته لفريق سيراميكا كيلوباترا ليقدم أداء أكثر من رائع مع الفريق ويصبح هداف الفريق برصيد 5 أهداف في 5 مباريات.