عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آخرهم بلحاج والقندوسي .. نجوم فشلوا في الأهلي والزمالك ونجحوا خارج الناديين

صدى البلد

يرى مشجعو الفارس الأبيض نادي الزمالك وجماهير القلعة الحمراء النادي الأهلي ، ظاهرة غريبة طرأت مؤخرا وهي فشل بعض اللاعبين داخل القطبين ونجاحهم بشكل ملحوظ وبارز خارج أندية القمة.

أحمد بلحاج 

أحمد بلحاج

كان آخر هؤلاء اللاعبين، أحمد بلحاج لاعب خط وسط نادي الجونة والذي كان يتواجد في صفوف الزمالك الموسم الماضي ولكن استغني عنه مسؤولي الزمالك بعدما قدم أداء باهت خلال الموسم المنقضي والذي حل فيه الزمالك في المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز.

txt

ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي في فخ التعادل أمام الجونة

ونجح بلحاج هذا الموسم في ترك بصمة كبيرة مع فريق الجونة حيث نجح في تسجيل 6 أهداف كان آخرها منذ قليل في مرمي محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، ليتصدر المغربي ترتيب هدافي الدوري بالشراكة مع أجوستينيو مابولولو لاعب الإتحاد السكندري.

وآثار تألق اللاعب في بداية الدوري، إستغراب مشجعي القلعة البيضاء ومشجعي الكرة المصرية بشكل عام حيث إن اللاعب لم يترك أي بصمة مع الفريق الأبيض خلال العام الماضي.


أسامة فيصل

شهد أيضا الموسم الحالي تألق اللاعب أسامة فيصل المعار من نادي الزمالك إلي  فريق البنك الأهلي حيث نجح في خلال 5 مباريات في الدوري بتسجيل ثلاثة أهداف، ويقع علي فيصل نفس وجه الإستغراب حيث أنه لم يقنع منذ موسمين مع الفريق الأولي لنادي الزمالك.

أسامة فيصل

ويطمح جمهور القلعة البيضاء في  نضج اللاعب وتحمله للضغوط حتي يثبت نفسه عند العودة، بينما يراي آخرين بأن اللاعب يتألق مع الأندية الصغيرة فقط ولا يقدر علي تيشرت الزمالك.


حسام أشرف

أبهر حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة، جمهور الزمالك هذا الموسم بأداء أكثر من رائع جعله هداف الفريق ويقع في المرتبة الثانية من ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 5 أهداف بالشراكة مع أحمد القندوسي معار النادي الأهلي.

حسام أشرف

يحاول أشرف إثبات نفسه بكل ما أوتي من قوة مع بلدية المحلة حتي يعود لصفوف الزمالك ، الفريق الذي خرج منه معارا بعد فشله في إثبات ذاته الموسم الماضي.

 

مروان حمدي

رحل أيضا مروان حمدي عن الزمالك  العام الماضي 2022، منتقلا للنادي البورسعيدي وباحثا عن فرصة للعب بشكل أساسي حيث لم يكن يشارك بشكل أساسي مع الزمالك ولم ينجح في فرض نفسه علي المدربين.

ونجح مروان حمدي مع الفريق البورسعيدي خلال الموسم الماضي، في فرض نفسه علي التشكيلة الأساسية حيث نجح في تسجيل 5 أهداف.

وتعرض حمدي لعقوبة إدارة من قبل المصري هذا الموسم بسبب إشتباكه مع الجمهور وتم إحالته للتحقيق وإيقافة وينتظر المدير الفني علي ماهر عودة اللاعب للإعتماد عليه بشكل أساسي.


أحمد القندوسي
 


ظاهرة تألق اللاعبين خارج القطبين مستمرة في حالة الجزائري أحمد القندوسي أيضا، والذي يحل في المرتبة الثانية في ترتيب هدافي الدوري خلف بلحاج لاعب الزمالك السابق.

آحمد قندوسي

وإنضم القندوسي للاهلي الموسم الماضي ولكن لم ينجح في فرض نفسه علي كتيبة كولر، ليتم بعدها إعارته لفريق سيراميكا كيلوباترا ليقدم أداء أكثر من رائع مع الفريق ويصبح هداف الفريق برصيد 5 أهداف في 5 مباريات.

 

أحمد بلحاج أجوستينيو مابولولو نادي الزمالك جماهير القلعة الحمراء النادي الأهلي أسامة فيصل حسام أشرف مروان حمدي أحمد القندوسي محمد الشناوي مسؤولي الزمالك نادي الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

حكاية صائد البطولات وتدريب الزمالك وسر تواجد طارق حامد في القلعة البيضاء| تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

الأمن يسيطر على أفعال شغب الالتراس الأهلاوي من " القاهرة - الجونة"

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

ترشيحاتنا

ميلاد جزيرة جديدة في قلب المحيط .. تفاصيل

أزمة غزة تذيب الجليد السياسي بالمنطقة.. لقاءات تاريخية للرئيس السيسي في الرياض

وزير الخارجية السعودى: يجب وقف إطلاق النار فورًا ووصول المساعدات لغزة

التدوير له حدود| انتقاد مثير من نبيل الحلفاوي لـ«كولر» بسبب مباراة الجونة

آخرهم بلحاج والقندوسي .. نجوم فشلوا في الأهلي والزمالك ونجحوا خارج الناديين

بالأسماء والرتب.. إسرائيل تعلن مقتل 5 جنود في معارك شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مربى الفراولة الدايت

وفاة فنان مصري بالسرطان| من هو؟.. وأهم أعراض المرض

اليوم العالمي للسناجل .. ما قصته وسر اختياره؟

لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

فيديو

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

بكاء وزغاريد.. ليلى علوي تثير الجدل في حفل زفاف ابنة شقيقها

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ