ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي في فخ التعادل أمام الجونة

انتهت مباراة الأهلي وفريق الجونة بهدف لكل منها، ضمن منافسات الاسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.

وتقدم الاهلي عن طريق لاعبه الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقة 36 ، وتمكن أحمد بالحاج من إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات ليستعيد صدارة الدوري متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز.

بينما رفع الجونة رصيده إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والجونة

1 - الأهلي 13 نقطة

2 - بيراميدز 13 نقطة

3 - مودرن فيوتشر 12 نقطة

4 - زد اف سي 12 نقطة

5 - الاتحاد 11 نقطة

6 - إنبي 10 نقاط

7- طلائع الجيش 10 نقاط

8 - المصري 9 نقاط

9 - الزمالك 8 نقاط

10 - الجونة 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12 - سموحة 8 نقاط

13 - سيراميكا 7 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - فاركو 4 نقاط

16 - الداخلية 4 نقاط

17 - البنك الأهلي 3 نقاط

18 - المقاولون نقطتين