مباحثات أردنية سورية لتعزيز التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان العامة السورية اللواء علي النعسان والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين، والتأكيد على مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، لا سيما في مجالي مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

وأكد الحنيطي - خلال اللقاء - حرص المملكة على دعم الأشقاء في سوريا، بما يعزز العلاقات التاريخية بين البلدين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى جاهزية القوات المسلحة الأردنية، لتسخير إمكاناتها وقدراتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن الوطني .

من جهته، أعرب اللواء النعسان عن تقديره لمواقف الأردن الداعمة لسوريا في مواجهة التحديات، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.