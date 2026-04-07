الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجامعة العربية تجدد دعمها لمملكة البحرين ضد العدوان على أراضيها

فائد مصطفى يلتقي السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل
الديب أبوعلي

التقى السفير فائد مصطفى الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، مع السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك في لقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

وأعاد السفير مصطفى التأكيد على موقف الجامعة في الوقوف إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة وكافة الدول الخليجية الشقيقة في وجه الاعتداءات الإيرانية المتكررة والمرفوضة والمدانة جملة وتفصيلا.

وتم خلال اللقاء استعراض صورة الأوضاع الإنسانية والسياسية الصعبة التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة سواء في قطاع غزه أو في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز التنسيق والتشاور العربي المشترك تجاه القضايا المصيرية للأمة، ويساهم في تعزيز التعاون بين سفارة مملكة البحرين ومندوبيتها لدى الجامعة وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

