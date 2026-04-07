وزير الخارجية يبحث مع “أفريقية النواب” تعزيز التواجد المصري بالقارة ودعم الشراكات التنموية

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ٧ إبريل، النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وذلك للتشاور حول سبل تعزيز التواجد المصري في القارة الأفريقية وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم المصالح الوطنية.

أكد الوزير عبد العاطي على اعتزاز وزارة الخارجية بالتعاون القائم مع البرلمان المصري ولجانه المختلفة، مشدداً على الأهمية التي توليها الدولة المصرية للدائرة الأفريقية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية، مشدداً على أهمية تعزيز التواصل مع البرلمانات الأفريقية من خلال مجموعات الصداقة البرلمانية، وضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، ودفع التبادل التجاري والاستثمارات، إلى جانب تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والممرات اللوجستية، بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية التوسع فى الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، والبناء على الزخم الذي تحقق من خلال زيارات رجال الأعمال والمستثمرين للدول الأفريقية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية بالقارة.

من جانبه، أعرب النائب شريف الجبلي عن حرص اللجنة على مواصلة التعاون مع وزارة الخارجية لدعم أولويات السياسة الخارجية المصرية في أفريقيا، وتعزيز الدور المصري الريادي في القارة.