تعادل سلبي.. لحظة بلحظة لقاء ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي بمشاركة صلاح

تجري الآن مباراة كرة القدم بين فريقى ليفربول وبرينتفورد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي وذلك على ملعب أنفيلد، والتى تشير نتيجتها حتى الآن بعد مرور 35 دقيقة إلى التعادل السلبي بين الفريقين.



وبدأ محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي، وعاد فيرجيل فان دايك لقيادة دفاع الريدز بعد تعافيه من الإصابة حيث غاب عن لقاء تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي.

ويبدأ واتارو إندو للمرة الثانية بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي مع الريدز، ويعوض الياباني غياب أليكسيس ماك أليستر الغائب بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كوستاس تسيميكاس – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – واتارو إندو – كودي جاكبو

الهجوم: ديوجو جوتا – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

فيما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 16 نقطة.