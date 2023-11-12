عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اتطمنوا واصبروا..رسالة مؤثرة من شاب فلسطيني لأهالي غزة تهتز لها القلوب

اطمنوا واصبروا..رسالة
اطمنوا واصبروا..رسالة مؤثرة من شاب فلسطيني لأهالي غزة تهتز ل

وثق مقطع فيديو رسالة مؤثرة تهتز لها القلوب من شاب فلسطيني إلى أهالي قطاع غزة المحاصر من داخل احدي المستشفيات. 

قال الشاب واقفًا وسط الأهالي: “التشريف هذا كله أجر هتطلعلوا به من الحرب، هتطلعوا من الحرب ولا خطيئة عليكم، فيانيالكم باللي أصابكم، ما بدنا إلا الصبر”.

غزة 

تابع الشاب الفلسطيني: “ الله -سبحانه وتعالي- يبتلكم بخوف في الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنها لله وإنا إليه لراجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة”. 

واصل الشاب الفلسطيني: “بس اصبروا وخلي الطمأنينة تملي قلبكم، والله يا غير تدخلوا الجنة، الله يكرمكم فاصبروا واستهدوا بالله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، الله رحمكم ما حد فيكم يتذكر ذنوب”. 

أكمل: “أنتم طاهرين بلا ذنوب يا نيالكم، يا نيالكم في اللي أصابكم، الدول العربية تحسدكم على أجر مصيبتكم، اطمنوا واصبروا ما زال ربنا معاكم، لن يصيبكم الا ما كتب الله لكم فهنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيكا لكم، والسلام”.

الصحة الفلسطينية: كل مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة

بعد تصريحات ضرب غزة بالنووي.. تحذير شديد اللهجة لحكومة نتنياهو

 

@best.world85 قوة الإيمان كأنه رسول من السماء The power of faith is like a messenger from heaven #طوفان_الأقصى #فلسطين #غزة #موعظة #الصبر #الثبات ♬ moon light - Nasheed

 

 

 

غزة مقطع فيديو فلسطيني قطاع غزة الطمأنينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

ادعوا وقوع جرائم خطف واغتصاب.. النيابة تحيل 3 متهمين بحفل المنصورية للمحاكمة

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

ترشيحاتنا

انطلاق فعاليات المسابقة الدولية لرالي الطائرات Fly in Egypt 2023

طلب أمريكي عاجل من نتنياهو بعد تصريحاته عن السيطرة الأمنية على غزة

أبو العينين يطالب بالبحث عن آليات جديدة لتمويل جوائز الدولة| فيديو

الأمم المتحدة تطالب إيران بالضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى في غزة

أبو العينين: تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات فرصة لزيادة الربط مع القارة| فيديو

فلسطين تشارك بها.. مصر تستضيف البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة صديقها .. نور الزاهد تستعرض رشاقتها | شاهد

اتطمنوا واصبروا..رسالة مؤثرة من شاب فلسطيني لأهالي غزة تهتز لها القلوب

إطلالة تبرز أنوثتها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام| شاهد

صورة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بعد غياب| شاهد

فيديو

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ