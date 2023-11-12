اتطمنوا واصبروا..رسالة مؤثرة من شاب فلسطيني لأهالي غزة تهتز لها القلوب

وثق مقطع فيديو رسالة مؤثرة تهتز لها القلوب من شاب فلسطيني إلى أهالي قطاع غزة المحاصر من داخل احدي المستشفيات.

قال الشاب واقفًا وسط الأهالي: “التشريف هذا كله أجر هتطلعلوا به من الحرب، هتطلعوا من الحرب ولا خطيئة عليكم، فيانيالكم باللي أصابكم، ما بدنا إلا الصبر”.

غزة

تابع الشاب الفلسطيني: “ الله -سبحانه وتعالي- يبتلكم بخوف في الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنها لله وإنا إليه لراجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة”.

واصل الشاب الفلسطيني: “بس اصبروا وخلي الطمأنينة تملي قلبكم، والله يا غير تدخلوا الجنة، الله يكرمكم فاصبروا واستهدوا بالله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، الله رحمكم ما حد فيكم يتذكر ذنوب”.

أكمل: “أنتم طاهرين بلا ذنوب يا نيالكم، يا نيالكم في اللي أصابكم، الدول العربية تحسدكم على أجر مصيبتكم، اطمنوا واصبروا ما زال ربنا معاكم، لن يصيبكم الا ما كتب الله لكم فهنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيكا لكم، والسلام”.