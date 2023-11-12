عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة الفلسطينية: كل مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور منير البرش، إن جميع مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة عدا المستشفى المعمداني بقطاع غزة، فقد شُغِّل مجددا بعد المجزرة التي حدثت في بداية الحرب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد في مستشفى المعمداني سيارات إسعاف، فقد جرى وقفها، ومَن يصاب في القصف يموت، وهذا ما حدث مع جار المستشفى وهو رئيس قسم التخدير بمستشفى الشفاء الدكتور خليل النخالة، الذي استشهد وابنه وزوج ابنته الطبيب الأخصائي في زراعة الكلى الذي تخرج وعاد إلى الوطن قبل أشهر، وما زالت عائلة الطبيب خليل النخالة المجاورة للمستشفى تحت الأنقاض.

قتل للأطفال

وتابع: لا نطمع في شيء من الاحتلال، فنحن نرى أفعاله من قتل للأطفال وقصف التجمعات السكنية والخارجين من المستشفى، والدبابات تقف على باب مستشفى الشفاء بنحو 150 متراً، وبالأمس تم قصف ما يقارب 40 شخصاً وشاهدت من فوق المبنى حيث تم قصفهم وما زالت جثثهم مرمية أمام المستشفى ولا نستطيع إسعافهم.

التجمعات السكنية الصحة الفلسطينية القاهرة الإخبارية المستشفي المعمداني زراعة الكلى شمال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

بيان عاجل من أمريكا حول إعادة احتلال إسرائيل لـ غزة

ترشيحاتنا

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

جوتا ليفربول يضرب برينتفورد بالهدف الثالث في الدوري الإنجليزي

دعاء المطر.. كلمات مستحبة قالها النبي عند سقوطها

بالقوة الضاربة.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

نتنياهو: أستبعد منح السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة بعد الحرب

الصحة الفلسطينية: كل مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبرز أنوثتها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام| شاهد

صورة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بعد غياب| شاهد

شاهد.. اصطدام طائرة بسيارة في مدرج بولاية تكساس الأمريكية

نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

فيديو

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

محصلش.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير بسبب بطولة مسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ