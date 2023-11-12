عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحات ضرب غزة بالنووي.. تحذير شديد اللهجة لحكومة نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

حذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الوزراء الإسرائيليين من أن يجب وزن كل كلمة يقولونها في تصريحاتهم العامة حول حرب إسرائيل مع حماس.

وحسب  تقارير وسائل الإعلام العبرية، قال  نتنياهو،خلال جلسة للحكومة: “كل كلمة لها معنى عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية. إذا كنت لا تعرف.. لا تتكلم”.

وأضاف: “علينا أن نكون حساسين”.

جاءت تصريحات نتنياهو، بعد تصريحات وزير الزراعة آفي ديختر ووزير التراث عميحاي إلياهو في الأسابيع الأخيرة حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

نتنياهو: إذا لم ننتصر في حرب غزة فالتهديد سيطول المنطقة بأكملها

نتنياهو: حماس رفضت العرض الإسرائيلي لتزويد مستشفى الشفاء بالوقود

وقال ديختر إن الحرب تتسبب في “نكبة غزة”، في حين أشار إلياهو إلى أن إسرائيل قد تفكر في إسقاط قنبلة نووية على غزة، ثم تراجع عن ذلك لاحقًا باعتباره ملاحظة “مجازية”.

حماس إسرائيل نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

بيان عاجل من أمريكا حول إعادة احتلال إسرائيل لـ غزة

موضوعات متعلقة

نتنياهو عن إطلاق سراح الأسرى لدى حماس: هدفنا الثاني من الحرب

طوفان الأقصى.. نتنياهو يتهرب من مسئولية الفشل أمام حماس في 7 أكتوبر

أمريكا: لن يرتاح بايدن لحين التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في غزة

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لم تترك جريمة حرب إلا وارتكبتها

بسبب نقص الوقود.. فلسطين تعلن موعد انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في غزة

بيان عاجل من أمريكا حول إعادة احتلال إسرائيل لـ غزة

غزة لن يحكمها إلا أهلها.. تحذير عاجل من حماس لـ جيش الاحتلال

ترشيحاتنا

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

بالقوة الضاربة.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي

نتنياهو: أستبعد منح السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة بعد الحرب

الصحة الفلسطينية: كل مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة

بعد تصريحات ضرب غزة بالنووي.. تحذير شديد اللهجة لحكومة نتنياهو

بحثتا دعم غزة وعلاقات التعاون.. قرينة الرئيس تتلقى اتصالا من نظيرتها التركية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبرز أنوثتها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام| شاهد

صورة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بعد غياب| شاهد

شاهد.. اصطدام طائرة بسيارة في مدرج بولاية تكساس الأمريكية

نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

فيديو

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

محصلش.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير بسبب بطولة مسرحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ