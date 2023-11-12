بعد تصريحات ضرب غزة بالنووي.. تحذير شديد اللهجة لحكومة نتنياهو

حذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الوزراء الإسرائيليين من أن يجب وزن كل كلمة يقولونها في تصريحاتهم العامة حول حرب إسرائيل مع حماس.

وحسب تقارير وسائل الإعلام العبرية، قال نتنياهو،خلال جلسة للحكومة: “كل كلمة لها معنى عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية. إذا كنت لا تعرف.. لا تتكلم”.

وأضاف: “علينا أن نكون حساسين”.

جاءت تصريحات نتنياهو، بعد تصريحات وزير الزراعة آفي ديختر ووزير التراث عميحاي إلياهو في الأسابيع الأخيرة حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال ديختر إن الحرب تتسبب في “نكبة غزة”، في حين أشار إلياهو إلى أن إسرائيل قد تفكر في إسقاط قنبلة نووية على غزة، ثم تراجع عن ذلك لاحقًا باعتباره ملاحظة “مجازية”.