بحثتا دعم غزة وعلاقات التعاون.. قرينة الرئيس تتلقى اتصالا من نظيرتها التركية

أفادت فضائية “إكسترا نيوز”، فى نبأ عاجل، بأن السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، تلقت اتصالا هاتفيا، من نظيرتها، أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب النبأ العاجل؛ فإن السيدة انتصار السيسي، وقرينة الرئيس التركي، أكدتا الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والتركي.

وقال النبأ العاجل، إن السيدتين أكدتا الحرص على دفع جهود التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة تمكين المرأة.

وحسب ما ورد؛ فإن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة على الصعيد الإنساني وسبل تنسيق وتكاتف الجهود الدولية والإقليمية

واستعرضت انتصار السيسي مع قرينة الرئيس التركي الجهود المصرية لتوفير ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان غزة وتسخير كافة موارد الدولة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

https://fb.watch/ogGaGwbVX-/?mibextid=NnVzG8&startTimeMs=19101