مدرب ليفربول: مواجهة جالاتا سراي صعبة وعلينا العودة بنتيجة إيجابية إلى أنفيلد

تحدث آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن المواجهة المرتقبة أمام غلطة سراي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول إن فريقه يعرف جالاتا سراي جيدًا بعد مواجهته سابقًا، مؤكدًا أنهم يواصلون تحليل مباريات الفريق التركي قبل اللقاء المرتقب.

وأضاف أن الجهاز الفني بدأ بمشاهدة المزيد من مباريات المنافس من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن.

وأكد مدرب ليفربول أنه يكن احترامًا كبيرًا لغلطة سراي ومدربه، مشيرًا إلى أن الفريق التركي حقق نجاحات لافتة ويضم لاعبين مميزين يمتلكون روحًا قتالية، إلى جانب جماهير قوية تدعم فريقها باستمرار.

وأوضح سلوت أن فريقه سيكون مطالبًا بتقديم أفضل مستوياته من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض قبل مباراة الإياب على ملعب أنفيلد.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه لا يوجد فريق سهل في دور الـ16، موضحًا أن جميع الفرق المشاركة قوية، وأن خسارة ليفربول السابقة أمام جالاتا سراي تعكس صعوبة المواجهة، لكن الميزة في هذا الدور هي خوض مباراتين ذهابًا وإيابًا، بعكس دور المجموعات الذي يلعب فيه الفريق مباراة واحدة خارج أرضه.