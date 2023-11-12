علا غانم: أنا من الممثلين اللى قليل حد يقولي برافو

أعربت الفنانة علا غانم عن سعادتها بردود فعل الجمهور على فيلم أولاد حريم كريم ، لأنه أعادها للجمهور بعد غياب 7 سنين .

وقالت الفنانة علا غانم فى تصريحات تليفزيونية ، ردود فعل الجمهور فاقت توقعاتي لأنى كنت أنى لما هبعد عن الجمهور أعمالي هتبعد معايا، بس مفيش شهر بيعدي إلا وأعمالي بتتعرض على الشاشة، وده بيدل على حب الجمهور ليا .

وأضافت علا غانم ، معلقة: أنا من الممثلين اللي قليل أوي حد يقولي برافو علشان خايفين أن ده يأثر على أدائي كممثلة، لأنهم بيبقوا عايزين يحتفظوا بيا ، بس أنا بوعد الجمهور أن اللى جاي هيبقى أحلي.

وعن أعمالها المنتظرة ، قالت علا غانم أنها تحضر لفيلم سينمائي جديد مع الفنانة إلهام شاهين ، معلقة: أنا بموت في إلهام شاهين وأي حاجة معاها هعملها على طول.

وصرحت الفنانة علا غانم مؤخرًا ، على أنها لا تمانع من تجسيد دور أم فى أعمالها الفنية القادم لكن بشرط واحد كشفته خلال حلولها ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى.



وقالت علا غانم خلال لقائها فى برنامج الراديو بيضحك أنها توافق على تقديم دور أم بشرط أن تكون ابنتها فى العمل من نفس سن أولادها فى الحقيقة وليس أكبر حتى تكون شخصيتها مقنعة أمام الجمهور.

وأضافت علا أنها رفضت قبل ذلك دور مهم جدا بسبب هذا الأمر، مشيرة إلى أنها كانت من المفترض ان تجسد دور أم لفتاة ليس من دور بناتها وهو ما رفضته، مؤكدة أن هذا الدور لا يكون مقنع لدى الجمهور.