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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرنا نور الدين تؤدى مناسك العمرة بصحبة زوجها.. شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة لها بصحبة زوجها وهما يؤديان مناسك العمرة ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتبت ميرنا نور الدين على الصورة ، قائلة: الحمدلله 

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وأحتفلت الفنانة ميرنا نور الدين بعيد ميلاد زوجها عمر عطية خلال الأيام الماضية، وكشفت عن لك من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ميرنا نور الدين مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها، وعلقت ليها: "عيد ميلاد سعيد لك يا حبيبي".

معلومات حول زوج ميرنا نور الدين 

زوج ميرنا نور الدين هو شاب من خارج الوسط الفني يدعى عمر عطية، مصري الأصل وأمريكي الجنسية، يعمل مدرب جيم وهو مدربها الخاص في الجيم الذي كانت تتدرب فيه ويتابعه أكثر من 100 ألف شخص على انستجرام.

 

آخر أعمال ميرنا نور الدين 

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

في سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

الفنانة ميرنا نور الدين أحدث ظهور لميرنا نور الدين ميرنا نور الدين وزوجها

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